Vono (Iv): "Resto convintamente con Renzi. Basta con il mercato delle vacche"

"Assolutamente no". E' secca e categorica la risposta della senatrice di Italia Viva Gelsomina Vono alla domanda di Affaritaliani.it se abbia intenzione di lasciare Matteo Renzi per sostenere il governo Conte, entrando così a far parte dei cosiddetti 'costruttori', nel caso in cui non si arrivi a un accordo per ricomporre la maggioranza. "Rimango convintamente con Italia Viva", afferma la Vono. "Ho aderito al progetto di Renzi in maniera convinta fin dall'inizio e qui resto perché penso che in Italia debbano essere ristabilite le regole della democrazia".



Il dialogo con il premier e il governo resta aperto? "Noi abbiamo lasciato tutto lo spazio possibile fin dall'inizio, non abbiamo chiuso noi la porta. Abbiamo cercato un confronto istituzionale serio e sui contenuti e, per tutta risposta, assistiamo quotidianamente a quello che voglio chiamare in italiano e cioè un mercato, anche se è di moda un altro termine. Un mercato delle vacche, per utilizzare le parole del ministro Di Maio di qualche tempo fa", spiega la senatrice renziana.



Per Italia Viva Conte può restare presidente del Consiglio o serve un altro premier? "Su questo punto il confronto è aperto", spiega la Vono. "Tutto dipende dai contenuti del programma di governo. Il punto principale è che le risorse non devono essere sprecate come invece viene oggi prospettato. Va bene intervenire adesso per la pandemia e la crisi economica attuale, ma non può e non deve mancare assolutamente una visione su come utilizzare in prospettiva futura le ingenti risorse in arrivo dall'Unione europea. E su questo sono mancate finora risposte chiare", conclude la senatrice di Italia Viva.