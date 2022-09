Voto fuori sede: come fare per votare fuori sede

Come fare per votare al di fuori del proprio comune di residenza? Scopri tutti i dettagli e la spiegazione nel nostro approfondimento

Si avvicina il giorno delle elezioni 2022 (in programma domenica 25 settembre) ma moltissimi italiani per motivi di studio e lavoro non hanno la possibilità di recarsi in tale data presso il proprio Comune di residenza per votare come prescrive la legge (qui le regole e requisiti per partecipare alle elezioni). Putroppo per chi è iscritto all'università non c'è altra possibilità per esprimere la propria preferenza che lasciare il proprio domicilio, prendere il treno o l'aereo e tornare nella città in cui risiedono. Alcune categorie di lavoratori e di cittadini invece possono esprimere il voto fuori sede a particolari condizioni.

Voto fuori sede: come votare al di fuori del proprio Comune di residenza

Il voto fuori sede è concesso alle seguenti categorie di elettori:

Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, candidati alle politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Militari e appartenenti ai corpi militari, alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco

Degenti in ospedali e case di cura

Ricoverati in case di riposo e tossicodipenenti in comunità

Detenuti

Ammessi al voto domiciliare

Anche per gli italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) e gli elettori che si trovano fuori dall'italia per almeno 3 mesi per motivi di studio e lavoro è previsto il voto fuori sede. Questi elettori esprimono la preferenza tramite voto per corrispondenza secondo precise regole (qui i dettagli sul voto all'estero).

Voto fuori sede: come avere agevolazioni per tornare al Comune di residenza

Se non siete tra le categorie previste per il voto fuori sede fortunatamente per le elezioni sono previste alcune agevolazioni per favorire il ritorno degli elettori presso il Comune di residenza: