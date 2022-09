Votare all'estero: come votare se si è fuori dall'Italia

Come fare per votare dall'estero alle elezioni? Scopri tutti i dettagli e la spiegazione nel nostro approfondimento

Il 25 settembre si terranno le prime elezioni politiche da diversi anni a questa parte. Si tratta di un voto inedito considerando che la campagna elettorale è avvenuta in piena estate. Molti italiani si troveranno quindi all'estero e non stiamo parlando solo di chi risiede fuori dal Paese ma anche di chi è in viaggio per vacanze, Erasmus o per lavoro. Quindi come votare all'estero? Di seguito tutti i dettagli a seconda delle differenti situazioni.

Come votare all'estero: la guida completa

Per votare all'estero chi risiede stabilmente in un Paese straniero deve essere iscritto all'anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) e in questo modo riceverà automaticamente a case il pacco con le schede elettorali. La consegna dovrebbe essere completata entro i prossimi giorni.

Possono comunque votare anche gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per lavoro, studio o cure mediche. In questo caso si potrà dare la propria preferenza per corrispondenza nell'apposita circoscrizione Estero. Il modulo di richiesta doveva però essere inviato al proprio Comune di residenza entro il 24 agosto 2022. Il modulo attesta di trovarsi in un Paese straniero per un periodo di almeno 3 mesi che comprende anche la data delle elezioni (25 settembre 2022) e indica anche l'indirizzo postale estero a cui inviare il pacco con le schede elettorali. Il modulo, accompagnato da una fotocopia di un documento d'identità, si poteva inviare per posta, fax o email o anche consegnato a mano al Comune di residenza da una persona delegata.

Gli italiani al'estero eleggono il 2% dei parlamentari (8 deputati e 4 senatori) con sistema proporzionale e voto di preferenza sulla base di collegi plurinominali (Europa - America meridionale - America settentrionale e centrale - Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Link utili: