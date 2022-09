Elezioni 2022, dagli aerei ai treni: ecco tutti gli sconti per i fuori sede

Elezioni 2022, in arrivo sconti per i fuori sede per i viaggi su treni, aerei, bus e navi: il punto

Il 25 settembre si avvicina e per circa 5 milioni di elettori il voto è “a rischio”. Di chi stiamo parlando? Di tutti quegli studenti e lavoratori fuori sede, che vivono lontano dal proprio comune di residenza, e si trovano costretti a tornare a casa per esercitare un loro diritto. Un costo non indifferente, considerato il periodo storico che stiamo vivendo, afflitto da caro energia e inflazione.

A fronte di ciò sono diverse le aziende di trasporto che hanno messo sul tavolo sconti e agevolazioni per studenti e lavoratori: da Ferrovie dello Stato a Ita Airways, passando per Flixbus e Grimaldi Lines. Ecco allora un quadro completo di tutte le agevolazioni che studenti e lavoratori fuori sede possono richiedere per risparmiare sul viaggio di ritorno al proprio comune di residenza in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Elezioni 2022, sconti treni per lavoratori e studenti fuori sede

Per quanto riguarda i treni si potranno ottenere agevolazioni sia sul sito di Trenitalia che di Italo: nel primo caso l'azienda ha previsto sconti del 70% sul prezzo dei biglietti per i treni Alta velocità, Intercity, Eurocity Italia-Svizzera, e del 60% per quelli regionali e interregionali. L'azienda privata Italo invece offre uno sconto del 60% su tutti i biglietti. La convenzione tra il Ministero degli Interni e le compagnie ferroviarie è valida dal 16 settembre al 5 ottobre 2022.

Elezioni 2022, sconti su navi e aerei per i fuori sede

Sul fronte aereo Ita Airways ha previsto invece uno scontro del 50% sui prezzi dei biglietti per i voli nazionali e del 40% su quelli internazionali. L'agevolazione resta valida per tutti i ticket acquistati dal 30 agosto al 25 settembre.

Ma non solo aereo. Anche chi necessita lo spostamento via mare, con Grimaldi Lines potrà godere di uno sconto del 60% sui prezzi dei biglietti per particolari rotte: Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari, Civitavecchia-Cagliari e Civitavecchia-Arbatax.

Elezioni, per gli italiani fuori sede agevolazioni anche sugli autobus

Infine, esistono anche degli sconti per i fuori sede che decideranno di spostarsi in autobus per tornare a casa e votare alle elezioni 2022. Flixbus ha previsto la possibilità di richiedere un rimborso sul costo del biglietto per tutti i viaggi prenotati tra il 19 e il 25 settembre 2022. Un voucher sostanzialmente che potrà essere richiesto mandando una mail a iovogliovotare@flixbus.it entro il 15 ottobre 2022.