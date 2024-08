Weber (Ppe) a Roma incontra Meloni. Manovra, flessibilità e Fitto sul tavolo

Incontro sulla procedura per deficit eccessivo e sulla richiesta di un minimo di flessibilità sulla manovra, ma non solo...



L'europarlamentare e capogruppo del Partito popolare europeo all'Eurocamera "Manfred Weber incontra oggi Meloni a Roma". Lo si apprende da fonti del Ppe, che non precisano ulteriormente l'agenda del politico tedesco. Trova così conferma la notizia dell'appuntamento Weber-Meloni anticipato oggi da Repubblica, che lega l'incontro alla procedura per deficit eccessivo e alla richiesta di un minimo di flessibilità sulla manovra. Non solo, la premier cerca anche una sponda per ottenere per Raffaele Fitto una vicepresidenza esecutiva della Commissione europea.

Il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber è stato invitato a Roma dal vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, con il quale si vedrà a cena in serata. Prima, nel pomeriggio, Weber avrà l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.