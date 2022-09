Elezioni, Lega ko. Zaia silura Salvini: "Risultato deludente"

Tensione nella Lega dopo la batosta elettorale

Durissimo attacco di Luca Zaia a Matteo Salvini dopo il risultato delle elezioni politiche. Il Veneto, la Regione di Zaia, è proprio la Regione dove il Carroccio ha subito il tracollo maggiore rispetto alle precedenti consultazioni."Il voto degli elettori va rispettato, perche', come diceva Rousseau nel suo contratto sociale, 'il popolo ti delega a rappresentarlo, quando non lo rappresenti piu' ti toglie la delega'.

E' innegabile come il risultato ottenuto dalla Lega sia assolutamente deludente, e non ci possiamo omologare a questo trovando semplici giustificazioni". Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando con l'ANSA l'esito del voto."E' un momento delicato per la Lega - aggiunge - ed e' bene affrontarlo con serieta' perche' e' fondamentale capire fino in fondo quali aspetti hanno portato l'elettore a scegliere diversamente".