Lecce, Scuola Medicina e Chirurgia Finanziamento approvato all'unanimità

Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia a Lecce, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'emendamento per il suo finanziamento e il presidente Michele Emiliano ha dichiarato:

“Abbiamo provveduto a far passare all’unanimità in Consiglio regionale il disegno di legge sulla facoltà di Medicina a Lecce, quindi siamo stati di una efficienza assoluta, recuperando a tempo di record il disguido verificatosi in commissione Bilancio. Non solo non c’è stato nessun errore da parte della Giunta, con riferimento al problema verificatosi in commissione, ma la Giunta ha immediatamente e con tempestività eccezionale approvato venerdì il ddl che oggi è stato approvato anche dal Consiglio. Abbiamo dato concretezza a questa idea e l’abbiamo perseguita con una determinazione senza precedenti".

"Sulla Facoltà di Medicina del Salento, che coniuga aspetti tecnico-ingegneristici di grande profilo - ha sottolineato Emiliano - c’è dietro un progetto accademico, scientifico e di ricerca estremamente importante, perché nel futuro i medici avranno competenze che dovranno in qualche maniera essere concorrenti e sovrapponibili con quelle degli ingegneri. Pensiamo di aver fatto una cosa utile per l’Italia, innanzitutto, che è il nostro riferimento numero uno, poi sicuramente anche per la Puglia in generale. Questo corrisponde ad una strategia complessiva del territorio. Tutti sanno che Lecce si presta ad essere una città universitaria. Così come gli altri capoluoghi di provincia sono impegnati al rafforzamento della vocazione accademica della Puglia. Non è un’iniziativa di piccolo respiro. È un’iniziativa di grande respiro che apre strade, apre economie, apre carriere, apre una serie di elementi di fondamentale importanza".

"Voglio ringraziare il mio Capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi - ha concluso il Governatore - la Presidenza e in particolare l’assessore al Bilancio, che in tempi rapidissimi, con i suoi collaboratori, ci ha consentito oggi di arrivare al voto decisivo”.

“Come promesso - ha commentato la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone - alla velocità della luce, oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’emendamento per garantire che il progetto della Facoltà di Medicina nel Salento, attraverso una variazione di bilancio di 80 milioni, possa continuare il suo percorso di realizzazione. Sarà un polo di eccellenza e all’avanguardia e io sono felice di aver dato il mio piccolo contributo. Credo che ciò che sta accadendo sia un fatto storico, un’iniziativa che aprirà a tantissimi orizzonti, anche in termini di ricadute economiche sul nostro territorio. Lo merita Lecce, lo merita la Puglia. I nostri ragazzi avranno finalmente una chance in più per formarsi, specializzarsi e fare ricerca a casa loro, e i cittadini un’occasione in più di cura. Il fatto che sia stato votato all’unanimità, dimostrando che è volontà di tutta la Puglia, mi riempie di gioia e orgoglio”.

Nota positiva - seppur infarcita criticamente - anche da Fratelli d'Italia: “Non poteva che esserci l’unanimità del Consiglio regionale sull’emendamento che istituisce la Facoltà di Medicina e Chirurgia a Lecce già dal prossimo anno accademico 2021-2022. Il nuovo corso arricchisce sicuramente l’offerta formativa del sistema universitario pugliese, per questo - come Fratelli d’Italia - avremmo voluto che la volontà di potenziare il sistema universitario della Puglia fosse frutto non di un provvedimento spot: sic et simpliciter, aprire una nuova facoltà, ma fosse inserito in un vero e proprio Piano Strategico che guardasse a 360 gradi e al futuro delle Facoltà di Medicina, magari con una legge regionale ad hoc che vincoli per sempre una percentuale del Bilancio Autonomo della Regione Puglia nel potenziamento delle Università. Anche perché in questo caso siamo di fronte a un impegno importante e pesante sulle casse regionali: 626.000 euro per il 2021, 1.090.000 euro nel 2022 e 2.413.000 euro nel 2023, ma poi dopo il 2028 ci dovrà essere la volontà di chi siederà in Consiglio regionale per decidere se continuare a finanziare il corso leccese e quindi garantire copertura finanziaria".

“Per questo in Commissione Bilancio avevamo iniziato una riflessione insieme a tutti i rettori pugliesi e ai presidi delle Scuole di Medicina, proprio nel tentativo di evitare che fosse un intervento spot, seppur lodevole e condivisibile. Il nostro auspicio era che, ricoprendo Emiliano il ruolo di vicepresidente della Conferenza delle Regioni, potesse in quella sede trattare per aumentare concretamente l’offerta formativa: basti pensare che in Puglia sono previsti 498 posti a fronte di 1.490 previsti in Emilia Romagna. Davvero un peccato che questa riflessione-confronto in Commissione con i Rettori non si concretizzi in un Piano serio per l’offerta formativa pugliese, perché questa sia davvero più attrattiva. Per esempio il Magnifico Rettore di Bari, Stefano Bronzini, poneva problemi infrastrutturali seri, che meritano anche questi di essere attenzionati da finanziamenti seri che, invece, non ci sono. Cos? come i presidi delle Scuole di Medicina ponevano il problema del futuro post laurea dei medici vista l’esiguità delle borse di studio per le specializzazioni".

“Oggi con l’emendamento, giustamente approvato - hanno concluso da Fratelli d'Italia - per noi non si chiude il sipario su una riflessione che deve continuare perché, oltre l’istituzione della Facoltà di Medicina a Lecce, la Regione Puglia programmi il potenziamento dell’intera offerta formativa universitaria della Puglia”.

La capogruppo del M5S, Grazia Di Bari, e il Vicepresidente del Consiglio regionale, Cristian Casili, hanno diffuso altra dichiarazione: “L’attivazione del corso di laurea in Medicina, Chirurgia e Applicazioni Biomedicali dell’Università del Salento è un risultato importante per tutta la Puglia. Parliamo infatti di un corso di laurea innovativo, che permetterà non solo ai nostri ragazzi di non dover andare fuori per realizzare il loro sogno, ma formerà anche medici con alte competenze tecnologiche. L'obiettivo è arrivare alla creazione di un polo di eccellenza sanitario, di cui beneficerà l’intera regione, non solo il Salento. Dare ai giovani e alle loro famiglie la possibilità di poter restare a studiare nella propria terra, specie in un momento di crisi come questo, e creare un polo formativo capace di attrarre eccellenze dall’Italia e dall’estero è un motivo di orgoglio per l’intero Consiglio. Ora è il momento di mettere da parte le polemiche politiche e di lavorare in sinergia, per far sì che il corso di studi parta dal prossimo anno accademico. Un progetto importante per dare un nuovo sviluppo alla Puglia”.

"Oggi è una giornata importante che segna un nuovo fondamentale tassello nel percorso di Puglia Regione Universitaria", ha detto l’assessore regionale Formazione e Lavoro Sebastiano Leo, "Il Consiglio Regionale, a cui va il mio grazie, ha approvato all'unanimità l'emendamento con cui si sostiene l'innovativo Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia - MedTEc - presso l'Università del Salento".

"Con questo indispensabile passaggio - ha precisato Leo - la Regione Puglia ribadisce il suo impegno, già dichiarato negli scorsi mesi, a rendere la Puglia un polo attrattivo per gli studenti di tutta l'Italia, anche grazie a un diritto allo studio d'eccellenza".

"Una scelta importante che segna una svolta per l'alta formazione nella nostra regione. L'obiettivo comune di rendere la Puglia una regione d'eccellenza nell'istruzione è stato raggiunto - ha conclujso Leo - ed è parte di una visione più ampia che è Puglia Regione Universitaria. Un progetto strategico che coinvolge i territori e li fa dialogare per la prima volta con le istituzioni, con la Regione e l'Università. Al Rettore Pollice e all'Università del Salento vanno i miei auguri, affinché oggi sia solo l'inizio di un lungo percorso che interessi non solo il Salento, la Puglia, ma tutta l'Italia”.

