Elezioni, la coalizione di centrodestra pugliese si presenta

Dopo l’esposizione del programma da parte di Fratelli d’Italia, per la prossima sfida parlamentare, la coalizione di centrodestra in Puglia ha presentato i 15 candidati agli uninominali per le elezioni del prossimo 25 settembre. Una corsa unitaria segnata dai quattro moschettieri: i segretari regionali Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia), Mauro d’Attis (Forza Italia), Roberto Marti (Lega), Luigi Morgante (Noi Moderati).

Coalizione CDX PugliaGuarda la gallery

“Il centrodestra - ha dichiarato Gemmato - si presenta plasticamente unito, siamo uniti nel programma, negli ideali e oggi lo siamo anche fisicamente e presentiamo i nostri 15 candidati agli uninominali. Unità non solo di forma ma di sostanza”.

“Il centrodestra - ha aggiunto Gemmato - da 24 anni è sempre lo stesso, sempre gli stessi simboli. Dal 25 settembre governeremo l’Italia come governiamo in 15 Regioni. Scegliere il centrodestra, pertanto, significherà scegliere un’Italia meritocratica, un’Italia che la smette con la politica dei NO”.

“Dopo 10 anni di Pd e di centrosinistra - ha ribadito il coordinatore regionale FdI - è ora che valori come la coerenza diventino principi fondamentali. E poi perché negli ultimi 10 anni, in Italia, non ha governato chi ha vinto le elezioni. Partire da questo, significherà ancorare il governo al consenso popolare".

“Un centrodestra unito - ha sottolineato D’Attis - per fermare anche le “emilianate”, la prepotenza e gli abusi che vengono esercitati da Michele Emiliano. Dato che ritiamo sia degenerata la situazione in Puglia”.

“Siamo uniti - ha incalzato D’Attis - davanti anche ad evidenti abusi di potere politico, che vengono esercitati indirettamente quando viene candidato il Capo di Gabinetto e si dice che il futuro passa da lì. Alle elezioni politiche la gente è più libera di votare, perché magari alle regionali e condizionata dal consigliere di turno. Il centrodestra vincerà e inizieremo a dare i saluti al centrosinistra al governo della Regione Puglia e a quello della nazione”.

E sul tasto dell'unità della coalizione ha battuto anche il segretario della Lega Puglia, Roberto Marti: "Negli ultimi 2 anni e mezzo abbiamo dato prova di grande solidità tra i partiti di centrodestra, le segreterie regionali e i territori. Ci presentiamo con i candidati dei collegi con una unitarietà che non è solo di simboli, ma d'intenti per governare dal 26 settembre la nazione tutti insieme”.

“Sono tanti i temi che vorremmo affrontare - ha proseguito Marti - la Lega si sta prodigando, anche nell'attuale governo, per calmierare le bollette e affrontare i problemi che non possono essere rinviati. Dal 26 metteremo mano a cartelle e pace fiscale".

Infine, per Luigi Morgante di Noi Moderati, il programma del centrodestra è calzante con le esigenze della Puglia: "La priorità sarà riservata a famiglia, welfare e scuola. Agli insegnanti bisogna dare la possibilità di prendere uno stipendio maggiore, così come per medici e infermieri”.

“Sul fronte dell'energia, ad esempio, in Basilicata - ha rimarcato, concludendo Morgante - il governatore ha permesso ai cittadini di risparmiare il 50% delle bollette. Si tratta di una pratica virtuosa in una regione governata dal centrodestra. Mentre, sul fronte Sanità, vorremmo che i modelli del Nord fossero replicati dal Sud per tagliare le liste d'attesa".

Candidati CDX Puglia8Guarda la gallery

Quindi foto di rito e scambio di auguri di buon lavoro.

(gelormini@gmail)