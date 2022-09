Imprenditoria femminile, torna in Italia il summit WomenX Impact

Gli scatti d'Affari

Imprenditoria femminile, WomenX Impact torna al FICO Eataly World di Bologna

Dopo il successo della scorsa edizione, WomenX Impact torna al FICO Eataly World di Bologna dal 17 al 19 novembre 2022 con il suo attesissimo summit internazionale, accessibile anche online. Ad oggi sono già stati “staccati” più di 700 biglietti per quella che si preannuncia come un’edizione ricca di tante novità, a cominciare dalla main sponsorship con Eni. Secondo le ultime statistiche, in Italia solo il 28% dei manager è donna e il divario tra uomini e donne nel mondo del lavoro si colmerà (forse) tra 132 anni. L’evento di WomenX Impact risponde quindi a un reale bisogno del Paese di abbattere gli stereotipi di genere nella società italiana. Sono tanti i partner che hanno deciso di supportare e sponsorizzare l’iniziativa anche quest’anno: oltre alla già citata Eni (main sponsor), anche Unilever, Toffoletto de Luca Tamajo and Partners, Olympus, Amazon Web Services, Cisco, Sas Italy, Wundermann Thompson, FIMIC, solo per citarne alcuni. Numerose le aziende che saranno presenti durante i tre giorni di evento, tra cui YouTube, Grom, Mediolanum, LinkedIn, Freeda.

Eleonora Rocca, Founder e Managing Director: "Il programma di quest'anno è ancora più ricco dei precedenti. Abbiamo ascoltato i feedback dei partecipanti con grande attenzione e studiato tutti i trend del momento al fine di permettere a questo evento di essere davvero unico. Lo abbiamo voluto rendere un momento essenziale di formazione e ispirazione non solo per le donne ma per tutti".