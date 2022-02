Meteo Roma 1 marzo: cielo limpido ma il vento dalla Russia non molla

Meteo Roma 1 marzo: si apre una nuova settimana di freddo gelido, soprattutto nelle prime ore del mattino, con la minima che scenderà sino a 2 gradi.

In compenso il cielo sarà limpido, con le nuvole spazzate via dal vento da nord che non smette di soffiare anche se con intensità ridotta e che farò arrivare la massima a ad appena 12 gradi. Il sole sorge alle 6,44 e tramonta alle 17,59.

Meteo Roma 2 marzo

Temperatura compresa tra 2 e 13 gradi e cielo sempre sereno.