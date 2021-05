Cambio al vertice dei Lions Lecce

Il 12 maggio 2020 è stato eletto il nuovo direttivo del Club Lions Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini nel Distretto 108Ab Puglia.

Sarah Siciliano è il Presidente per l’anno sociale 2021/22, che parte dal primo luglio prossimo e succede a Dario De Vitis.

Il Direttivo, votato all’unanimità, conferma l’armonia e l’orgoglio di appartenenza a questo Club, che ancora una volta lancia un forte messaggio di coesione e opera ogni giorno attraverso tutti i suoi soci per andare incontro al cambiamento in corso, fortemente accelerato dalla pandemia.

«È con grande orgoglio e spirito di servizio - dice Sarah Siciliano – che assumo questo compito. Sono onorata di essere la prima donna Presidente del nostro Club, un Club giovane che ha poche risorse economiche, ma che ha dimostrato nel tempo di avere grandi capacità d’intervenire strutturalmente sulle esigenze delle comunità per attivare il cambiamento di cui abbiamo bisogno e diventare speranza per gli altri. Il nostro agire quotidiano guarda al capitale sociale come forza unificatrice capace di costruire, rafforzare e mantenere una rete di relazioni basate sulla fiducia e sulla reciprocità. Sappiamo bene che i risultati che possiamo raggiungere da soli sono limitati, per questo attiviamo continuamente reti di solidarietà e competenze con altri attori pubblici e privati per costruire i nostri service, e, ad oggi, ogni nostro sforzo è stato premiato dal successo delle iniziative. Così è stato per esempio per il service “Il Baratto delle Meraviglie”, che abbraccia due delle principali aree d’intervento lionistiche (giovani e ambiente), e ha vinto il primo premio fra tutti i service degli ultimi 15 anni svolti dai club del Distretto 108 Ab (Taranto, 28 aprile 2019) per la sezione “partecipazione al bene civico, sociale e morale della comunità”.

Abbiamo progettato e realizzato questo service insieme all’Università del Salento, al Comune di Lecce, alla Soprintendenza Archeologica di Lecce, Brindisi e Taranto, al carcere di Lecce, alla biblioteca civica, alla cooperativa Museion (https://www.lions108ab.it/i-nostri-service/ ). Il Baratto delle Meraviglie è un service del Distretto Lions 108 Ab dedicato ai bambini, ma coinvolge tutti noi, perché in ogni appuntamento lo scambio diventa relazione.

In pieno lock down questo service è diventato “la spesa in sospeso”, per aiutare le famiglie in difficoltà economica e i piccoli commercianti. Qui abbiamo fatto rete con Confimprese Italia, parrocchie, assessorato al welfare, scuole, mondo del volontariato, commercianti, il Distretto Lions 108 Ab, sollecitando la logica di un sistema a rete.

Per il prossimo anno sociale continueremo su questa rotta, costruendo progetti culturali che non si limitino solo al finanziamento di singole azioni, piuttosto, come dicevo, intervenendo strutturalmente per risvegliare il senso di comunità e solidarietà sopito e attivandoci con la nostra rete.

Sarà questo il mio impegno, come Presidente, unito al forte desiderio di rafforzare sempre più le relazioni interne al club e quelle con il territorio: il nostro club non è solo un insieme di persone, di soci. Siamo anche amici, ciascuno con le proprie caratteristiche, ma accomunati tutti dal forte desiderio di contribuire insieme al bene comune».

Questa la squadra del Direttivo:

PAST President: Dario De Vitis

PRESIDENTE: Sarah Siciliano

I° VICE PRESIDENTE: Giancarlo Quaranta

II° VICE PRESIDENTE: Francesco Giaccari

SEGRETARIO: Antonella Micolani

TESORIERE: Oronzo Pulli

PRESIDENTE COMITATO SOCI: Agostino Gualtieri

PRESIDENTE COMITATO SERVICE: Patrizia Gentile

PRESIDENTE COMITATO MARKETING & COMUNICAZIONE: Matteo Sances

CENSORE: Amedeo Serra

CERIMONIERE: Pompilio Caramuscio

CONSIGLIERI: Aldo Siciliano, Laura Astuto, Paola Iacovazzo, Rosa Mariano

Presidente Comitato Tecnologie Informatiche: Francesco Carrino

PRESIDENTE COMITATO LCIF: Francesco Giaccari