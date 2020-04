La spesa in sospeso ha conquistato tutta Italia

La scorsa settimana è partito da Lecce il progetto benefico chiamato “SPESA IN SOSPESO” e in poche ore è diventato virale tanto da essere stato replicato un po’ in tutta Italia.

Addirittura la stessa iniziativa è stata apprezzata dal Presidente della Camera, On.le Roberto Fico che ha dichiarato “Si moltiplicano in tutte le regioni progetti di solidarietà per aiutare chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà. Una di queste è la spesa sospesa…” (intervista completa su Ansa del 27 marzo scorso: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/03/27/fico-diffondiamo-la-spesa-sospesa_470f6f67-d005-49d6-a25e-57bc3300fdb0.html ).

Il progetto è semplice quanto geniale poiché mira ad aiutare le famiglie in difficoltà contribuendo all’acquisto di beni primari e ovviando al problema degli spostamenti in piena emergenza sanitaria.

Come spiegato dal Prof. Aldo Siciliano, Presidente del Club Lions Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini (distretto 108 Ab Puglia) nonché uno dei promotori del progetto “A seguito dell’emergenza sanitaria anche le iniziative benefiche stanno subendo delle forti limitazioni per via della difficoltà di spostamento delle persone. Per questo motivo abbiamo pensato a un’iniziativa che potesse coinvolgere direttamente i piccoli negozi e utilizzare lo stesso meccanismo del <<caffè in sospeso>> della tradizione napoletana con il quale si dona una tazzina di caffè a beneficio di uno sconosciuto. In questo caso, ovviamente, si tratta di beni di prima necessità (come ad esempio pasta, farina, zucchero, ecc..) che potranno essere acquistati al momento della spesa e destinati alle persone in difficoltà. L’iniziativa ha la finalità di sostenere sia le famiglie ma anche le piccole botteghe che ci daranno una mano (i negozianti che volessero aderire possono scrivere a spesainsospeso@gmail.com )”.

Pieno appoggio è arrivato in questi giorni anche da CONFIMPRESEITALIA che, attraverso il suo segretario nazionale, Antonio Sorrento dichiara “Siamo entusiasti dell’idea e ringrazio personalmente tutti gli ideatori del progetto tra cui anche l’Avv. Matteo Sances per averci coinvolti. Riteniamo l’iniziativa veramente meritevole soprattutto in un momento difficile come questo dove anche fare la spesa sta diventando un’impresa. Faremo di tutto per coinvolgere i nostri associati e mi impegnerò in prima persona – insieme a PIN (Partite Iva Nazionali) e alla sua Presidente Alessia Ruggeri – per mettere a disposizione tutti i nostri canali di divulgazione per far sì che questo progetto possa non solo affermarsi a Lecce ma diventare un modello sostenibile a livello Nazionale”.

Ad oggi abbiamo notizia di spesa in sospeso da Nord a Sud (Roma, Mantova, Lamezia, Livorno, Cagliari) e speriamo che questa gara di solidarietà possa allargarsi a macchia d’olio.

#restiamouniti #coronavirus