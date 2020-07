Mancata proroga fiscale: Camera Civile Salentina denuncia

“La mancata proroga delle scadenze fiscali è solo l’ultimo comportamento di una politica sempre più distante dalla realtà e dalle imprese” sono queste le dure parole del Presidente di Camera Civile Salentina, l’Avv. Salvatore Donadei (Guarda Tg del 19.07.2020)

Continua il Presidente di Camera Civile “Siamo basiti… Come già evidenziato su altre testate giornalistiche non riusciamo a comprendere l’assoluta mancanza di ascolto delle partite iva e dei professionisti che da settimane denunciano l’ingorgo delle scadenze fiscali e l’impossibilità di affrontare i pagamenti. Stiamo segnalando da mesi che non si può pensare a una ripartenza con una politica basata solo su sussidi e qualche bonus ma priva di un vero sostegno alle piccole e medie imprese. È fondamentale comprendere che le Pmi sono il vero motore di questo Paese e se queste cadono crolla tutto il sistema Italia…..”.