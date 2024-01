Il 15 dicembre si sono chiuse le iscrizioni alla terza edizione del Sanremo Cristian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024, www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it, che si svolgerà a Sanremo, nel Teatro Festival della Canzone Cristiana - Fos,in diretta televisiva nazionale, dal 7 al 9 febbraio 2024, in concomitanza con la settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sarà un Festival nel Festival, una staffetta musicale tra la musica leggera del Festival della Canzone Italiana, diretto da Amadeuse la Christian Music del Festival della Canzone Cristiana, ideato dal Cantautore Fabrizio Venturi, di cui è anche il Direttore artistico, il quale ha già reso noti alla stampa i nomi dei 24 artisti in gara.

Poche ore fa Venturi ha comunicato anche il nome delle due conduttrici che, al suo fianco, condurranno la terza edizione del Festival di Sanremo Cristiano, che sono Daniela Fazzolarie Susanna Messaggio.

Per l’attrice Daniela Fazzolari, volto di numerose fiction Tv, tra le quali “Centovetrine”, “Un Passo dal Cielo”, “Ris”, “Distretto di Polizia” e “DonMatteo”, si tratta della sua seconda conduzione dopo quella dello scorso anno.

L'attrice è apparsa anche sul grande schermo in “Non ho sonno”, thriller diretto da Dario Argento e “Soldato sotto la Luna”, diretto da Massimo Paolucci, in cui ha recitato, in veste di protagonista, al fianco di star americane, tra le quali Abel Ferrara, Thomas Araba e Daniel McVicaro .

Per la prima volta Susanna Messaggioè co-conduttrice del Festival della Canzone Cristiana.

Volto noto al grande pubblico, soprattutto per la sua lunga carriera di personaggio televisivo, che l'ha vista in trasmissioni come "Portobello" di Enzo Tortora e valletta in varie trasmissioni di Mediaset, al fianco di Mike Bongiorno. Ha scritto su numerose testate nazionali, tra cui Il Giorno, il Corriere della Sera e Salve.

Come conduttrice ha lavorato insieme ad altri noti personaggi della televisione italiana, conducendo Azzurro, un programma musicale molto popolare, e il Festivalbarper ben sei edizioni consecutive. Come attrice ha recitato per il grande schermo nei film "Lui è peggio di me" del regista Enrico Oldoini e in "Italian Fast Food" di Lodovico Gasparini.

"Sarà una terza edizione che vedrà due donne, conosciute dal grande pubblico, condurre insieme a me la terza edizione del Festival della Canzone Cristiana.

Il Festival porrà al centro il tema del dialogo e del disarmo nucleare mediante la campagna Senzatomicae vedrà l'esibizione sul palco di ospiti internazionali della Christian Music, di cantanti e musicisti di fede ebraica, islamica e cristiana, uniti per inneggiare alla pace. Solo pochi giorni fa ho comunicato I nomi dei concorrenti, le cui canzoni sono di levatura altissima, sia per quanto riguarda i testi, sia per quanto riguarda la parte musicale.

Non vi è dubbio che la Christian Music stia sempre più affermandosi anche nel nostro Paese" ha dichiarato Fabrizio Venturi.

Dopo l'annuncio di Amadeus dei nomi dei 24 cantanti big che saliranno sul Palco dell'Ariston, vi è stato l'annuncio di Fabrizio Venturi dei nomi dei 24 concorrenti che saliranno sul Palco del Teatro del Festival della Canzone Cristiana - Fos, i quali si contenderanno i pregiati trofei creati dal prestigioso Maestro orafo Michele Affidato

Di seguito, i nominativi e le rispettive canzoni dei concorrenti alla terza edizione del Festival della Canzone Cristiana:

Agostino Sammarco- AMATI

Andrea Caciolli - UN OCEANO DI PACE

Aystarr- TU SEI LA MIA LUCE

Carboidrati- PADRE

Ellesd- JAVÉH in feat con Biancosporco

Federica Paradiso- PUOI ASCOLTARMI DIO? LETTERA A FOUAD

Gabylo- MADRE MARIA

Giuseppe Marchese- UN LAMPO NEI SUOI OCCHI

Giuseppe Santilli- IL POSTO DI DIO (AMORE NASCOSTO)

Ivano Barbanera- UNA VITA DA NON MORIRE MAI

Maia Graziano- WHY NOT

Marcos- COME IL VENTO

Maurizio e Sara- RESTATE GIOVANI

Migi Marton- TU CHE SEI

Nazzareno Carchidi- TI PRENDERÒ TENERAMENTE

Noemi Cainero- REGINA

NovA- TU VERRAI

Piero Chiappano- L’AMORE PER LA STRADA

Raffaele Mario Artecafeat Ilenia Sala- SALVACI TU

Rosa la figlia del vento- NON HO SMESSO DI AMARTI

Rosa Pirone- PASSA IL FAVORE

Severance- LA TUA PELLE

Susy- NINNANANNA PER LE MAMME

Tiziana Scala - IO CANTO A TE

Nella foto Daniela Fazzolari, Susanna Messaggio e Fabrizio Venturi