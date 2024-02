Si svolgerà l’8 Febbraio, alle ore 19, al Teatro Centrale di Sanremo, uno dei salotti più prestigiosi della città, la quinta edizione del SANREMOSI NOVELLA 2000 EAU DE MILANO AWARD 2024, che, come ogni anno, conferirà il premio ai personaggi che hanno contraddistinto e reso grande il Festival di Sanremo nel mondo.

I premiati vengono scelti da una Commissione composta dalla redazione di Novella 2000, da Fabio Scarpati Paolo Chiparo, agente delle star e produttore televisivo, Altair D’Arcangelo, editore di trash italiano e presieduta dal Direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

La serata di premiazione verrà presentata dal conduttore Rai Beppe Convertini, da quest’anno è stata prevista una nuova formula, un vero e proprio evento teatrale, con la partecipazione di artisti e istituzioni, ospiti del mondo della musica, che si esibiranno in alcune performance, illustri nomi dello spettacolo, che intratterranno il pubblico con i loro aneddoti vissuti nelle varie edizioni del festival di Sanremo, personaggi dello sport, dell’imprenditoria e del giornalismo.

A seguire, dopo la cerimonia di premiazione, nel foyer del teatro, sarà servito il Royal Dinner King Size.

Tra i tanti premiati di quest’anno: Gigi D’Alessio, Francesco Facchinetti, Piero Chiambretti, Wilma Goich, Ivana Spagna, Massimo Boldi, Andrea Roncato, Mago Heldin, Carmen Russo, Lory Del Santo, il Direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, Francesca Alotta, Gatto Panceri con le Dolcevita, Gianni Ippoliti, Numa, Franco Fasano, Davide De Marinis, Ivan Granatino, Viola Valentino, Danilo Amerio, il presidente di RTL 102,5 Lorenzo Surace, i giornalisti Mario Luzzatto Fegiz, Francesco Fredella, la scrittrice Melanie Francesca. Sarà consegnato un premio alla memoria al pioniere della televisione italiana Mike Bongiorno, inoltre saranno premiate alcune eccellenze Italiane. Tra queste, Eau de Milano nella persona del CEO Marco Calabrese, a Lorenzo Marchetti sarà consegnato il premio per Virgo Cosmetics, a Jerry Balozzi per 16 Sixteen, ad Alberto Procopio per My Lamination, a Fabrizio Labanti per Benessere Capelli. Sarà premiato anche il sarto dei cantanti Luca Paolo Rossi, il Professor Stefano Scavia ritirerà il premio per Ortdontoestheatics per aver contribuito al benessere e alla bellezza del sorriso di molte rock star italiane; premio anche per Carmine Gentile di Gentile’s Winery, a Danilo e Giulio Binetti del Gruppo Binetti, a Domenico Pellegrino Ceo di Bluvacanze, a Giovanni Acanfora di Givova. Premi anche per lo staff di Celebrity Vip Beauty di Roberto Petroccia, allo stylist dei vip Ciro Prato, a chirurgo dei vip Giacomo Urtis, Giorgio Ciabattoni, al Pastificio del Prete, alla Pizzeria Senese e alla Pasticceria Poppella.

Non mancheranno premi speciali riservati al Direttore Generale Rai Gianpaolo Rossi, al Direttore del DayTime Rai Angelo Mellone, al Direttore Prime Time Rai Marcello Ciannamea, e al Comune di Sanremo.

Sarà, come sempre, uno degli eventi più attesi durante la settimana del Festival, tra quelli di maggior rilievo negli ultimi anni, che vedrà celebrare tanti protagonisti della musica italiana che hanno calcato il prestigioso palco dell’Ariston e hanno reso famoso nel mondo il Festival di Sanremo.