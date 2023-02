Sardegna, Portovesme srl: 4 lavoratori si barricano su ciminiera di 100m

Quattro lavoratori della Portovesme srl, in Sardegna, si sono trincerati sulla ciminiera dell'impianto Kss a 100 metri di altezza

Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, si sono trincerati sulla ciminiera dell'impianto Kss a 100 metri di altezza. La protesta è partita per far sentire in modo forte il tema del caro energia e della fermata di quasi tutti gli impianti della Portovesme srl che metterebbe a rischio 1300 posti di lavoro.

Come fa sapere Ansa, i lavoratori degli appalti sono in assemblea permanente, nel piazzale della Portovesme srl, con presidio nella portineria degli appalti, dove sono state anche piazzate alcune tende.

"Questo non è un colpo di testa, ma è un'azione a sostegno delle vertenze e delle iniziative messe in atto sino a ora dalle Rsu e dai sindacati. Noi a questo punto abbiamo la necessità di avere un incontro urgente al ministero per aprire un confronto nazionale con tutti gli interlocutori seduti allo stesso tavolo e trovare una soluzione subito sul fronte energia. Non bastano le rassicurazioni, ma per farci scendere servono impegni seri e forti", si legge su Ansa.

Emanuele Madeddu Filctem-Cgil, Vincenzo Lai Femca Cisl e Pierluigi Loi Uiltec Uil hanno detto: "Solidarietà ai lavoratori che hanno intrapreso questa iniziativa a difesa del lavoro. È evidente che il tema da risolvere è quello dell'energia, purtroppo non registriamo nessun passo avanti delle istituzioni. Condividendo il documento dei lavoratori chiediamo con la massima urgenza un incontro con il ministro competente".