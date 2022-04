SEA introduce nei propri scali la Patente Aeroportuale a punti

SEA, introdotta la Patente Aeroportuale a punti negli scali di Linate e Malpensa in collaborazione con ENAC

SEA, il gestore degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, in una prospettiva di continuo miglioramento della safety aeroportuale, ha introdotto nei propri scali la Patente Aeroportuale a punti. Un sistema innovativo unico nel suo genere sia livello nazionale che europeo, messo in atto dopo 18 mesi di sperimentazione grazie alla collaborazione con Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile. La patente aeroportuale a punti si basa sulla stessa logica della patente di guida, viene regolamentata dal Codice della Strada e assegna un punteggio non solo al singolo guidatore ma anche alle società per cui lavorano gli addetti aeroportuali (Operator Safety Levels Chart).

In caso di violazione, il gestore aeroportuale interviene secondo le direttive presenti nel Regolamento di Scalo, con la sottrazione, proporzionale alla gravità dell’infrazione, di punti sia dalla patente dell’addetto, sia dal punteggio della società di appartenenza. Esauriti i punti o, nei casi più gravi, immediatamente, la patente verrà sospesa in accordo con le Direzioni Aeroportuali di ENAC. Solo a fronte di uno specifico percorso di formazione e valutazione, l’addetto aeroportuale vedrà ripristinata la propria patente. Viceversa, in assenza di infrazioni, i punti della patente aumenteranno.

La Patente a punti è stata introdotta dopo un periodo complessivo di sperimentazione di 18 mesi sui due scali, che ne hanno dimostrato l’efficacia per far crescere la sensibilità degli operatori sulle tematiche di safety, aumentando la consapevolezza che i comportamenti indicati dalle normative sono una chiave fondamentale nella prevenzione dei rischi potenzialmente presenti nella attività aeroportuali.