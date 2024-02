SKIN4PASSION: BEYOND NATURAL BEAUTY

SKIN4PASSION, azienda d’eccellenza nel mondo della cosmetica, amplia il suo raggio di distribuzione ufficialmente a livello internazionale.

I cosmetici Skin4Passion sono prodotti naturali e dermatologicamente testati su pelli sensibili: oltre 30 ingredienti, frutto di studi scientifici condotti da un comitato di professionisti e ricercatori del settore cosmetico, caratterizzano le referenze che si distinguono per la loro unicità nel conferire alla pelle una particolare morbidezza, lucentezza, nutrimento ed elasticità.

La natura e il tempo sono fattori che regolano i processi benefici del corpo: ogni forzatura in questo senso obbliga a impiegare prodotti di laboratorio per migliorare quell’estetica che cerchiamo. Seguendo questo concetto, l’azienda da voluto impiegare, fin dalla sua nascita, le materie prime che dona il territorio, orientando la produzione verso prodotti destinati al benessere del corpo, con una particolare attenzione ai bisogni della cute, continuamente esposta ad agenti esterni nocivi e a fattori di stress ossidativo.

Infatti la formulazione dei cosmetici Skin4Passion si distingue per l’utilizzo dell’idrossitirosolo, un polifenolo che si trova in natura nelle olive e nelle foglie della pianta, come principio attivo naturale e funzionale. Approfonditi studi scientifici hanno dimostrato che il potere antiossidante dell’idrossitirosolo è maggiore rispetto a quello della vitamina C ed E, è ben 10 volte maggiore rispetto al tè verde e ben due volte rispetto al coenzima Q10, la molecola naturale presente all’interno delle cellule umane e che agisce come antiossidante.

Gli ingredienti contenuti nei prodotti dermatologicamente testati del brand sono naturali e la qualità e sicurezza per chi li utilizza è garantita da un team di tecnologi altamente qualificati che combinano gli elementi naturali in formulazioni innovative e green.

Il rispetto e la protezione dell’ambiente ha indotto l’azienda anche a valutare attentamente i materiali utilizzati per il packaging: le confezioni infatti sono destinate alle filiere di riciclaggio, confermando l’impegno di Skin4Passion a limitare qualsiasi futuro impatto ambientale diretto o indiretto.

La linea di prodotti comprende una gamma completa per la beauty routine sia per Lei che per Lui. I prodotti specifici per il mondo maschile comprendono l’olio per la cura della barba, una mousse pre-trattamento e il fluido post-rasatura.

Le referenze pensate per tutti comprendono gli olii per il corpo, lo scrub purificante viso e, prodotti di punta del brand, la crema viso 24 h e la crema anti-age con micro-perle di olio d’oliva.

La 24H Advanced Face Cream ha una formulazione multifunzionale, a rapido assorbimento, setosa e leggera, che dona alla pelle un effetto idratante, illuminante, lenitivo e anti-age.

La Ultra Anti Age Defying ha una formulazione a base di idrossitirosolo, con acido ialuronico, acqua di mare e micro-perle di olio d’oliva che la rendono unica come crema antirughe rimpolpante ed elasticizzante.

La passione per il naturale, per l’ambiente e per l’armonia degli elementi ha spinto i fratelli Emanuele e Lorenzo, fondatori del brand, a riprodurre tale combinazione nei propri prodotti, creando trattamenti cutanei che uniscono bellezza e natura.

Tutte le persone sono meravigliose nella propria unicità: i prodotti Skin4Passion esaltano la loro bellezza naturale.

www.skin4passion.com