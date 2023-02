Barcellona travolto dallo scandalo corruzione: soldi al capo degli arbitri

Barcellona, dal club spagnolo 1,4 mln di euro al vicepresidente degli arbitri tra il 2016 e il 2018

Nuova bufera sul Barcellona. Il club blaugrana, fra il 2016 e il 2018, avrebbe versato 1,4 milioni di euro alla Dasnil 95 per consulenze tecniche: ma si tratta di una società di proprietà di Josè Maria Enriquez Negreira, arbitro in Liga per 13 anni e poi vicepresidente della commissione arbitrale spagnola fino al maggio del 2018.

Un rapporto emerso nell'arco di un'indagine dell'Agenzia delle Entrate sui conti della Dasnil 95 e che getta inevitabilmente delle ombre. Ma Joan Laporta, presidente del Barcellona, precisa che "per i grandi club era normale rivolgersi a società esterne per consulenze arbitrali" e lo stesso Enriquez Negreira ha fatto sapere che il suo lavoro consisteva nel consigliare, fra le altre cose, come i giocatori dovrebbero comportarsi di fronte a ciascun arbitro.

"Qualsiasi interpretazione capziosa o tendenziosa che insinui cose che tali non sono, riceverà una risposta proporzionata e adeguata dal club e quindi ci riserviamo tutte le azioni necessarie per difendere la nostra onorabilità”, ha detto ancora Laporta.

“Non è un caso”, continua, “che queste informazioni escano ora, in un momento in cui il Barca sta facendo bene".