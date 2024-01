67° Campaccio maschile trionfa Daniel Simiu Ebenyo

L’ugandese Chelimo ed il keniano Ebenyo hanno subito fatto capire chi avrebbe comandato imponendo un ritmo eccezionale, ancora più impressionante guardando al passo leggero e scattante. Al passaggio ai primi due giri, Chelimo sembrava non subire il fiato sul collo di Daniel Ebenyo, i due, gomito a gomito, sempre più staccati dal gruppo degli inseguitori costituito dal rwandese Yves Nimubona (US Quercia) e i due burundesi Celestin Ndikumana (ASD Atl Futura Roma) e Egide Ntakarutimana (Atl. Casone Noceto). Più staccato l’azzurro Iliass Aouani (GS Fiamme Azzurre).Ad accendere la gara sono stati piccoli avvicendamenti al comando, prima che il keniano Daniel Simiu Ebenyo prendesse il comando per la volata finale, un vero successo annunciato dal suo sorriso e dalle braccia alzate in segno di vittoria già dall’ingresso in pista, quando l’atleta ha iniziato a chiedere l’applauso del pubblico. Traguardo magico per Daniel Simiu Ebenyo che chiude la gara con grande leggerezza in 29’16” e si ferma sulla finish line ad applaudire ed incitare i suoi avversari, incarnando appieno i valori dello sport. Piazza d’onore per Oscar Chelimo, che dopo il terzo posto del 2022 e il quarto del 2023, si arrende all’attacco di Ebenyo risalendo sul podio con il crono di 29’22”. Terzo classificato Yves Nimubona (US Quercia). Solo ottavo in 30’31” Iliass Aouani subito seguito dal compagno di squadra Pasquale Selvarolo (GS Fiamme Azzurre) in 30’39”. Terzo italiano è Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto) in 30’44”. La mia prima campestre in Europa, sono felice di aver vinto su un percorso impegnativo, sapevo di stare bene dopo il primato in India. La mia preparazione è finalizzata ai prossimi Campionati del Mondo di Corsa Campestre di Belgrado del 30 marzo, passando ovviamente per i trials keniani di corsa campestre. Il mio grosso obiettivo sarà una mezza maratona nel mese di aprile per tentare il primato del mondo. Bellissime sensazioni, ho avuto tanto tifo sul percorso e mi sono divertito. Spero di essere invitato e tornare ancora il prossimo anno” ha detto il vincitore Daniel Ebenyo.



Servizio realizzato da Nick Zonna