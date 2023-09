Adli come Zidane? No Yacine-Pirlo: Milan, perchè il paragone è vincente

Adli illumina, Yacine supera a pieni voti la prova di Cagliari-Milan

"Finalmente Adli". Potrebbero essere questa la sintesi del pensiero di tanti tifosi del Milan dopo la vittoria di Cagliari.

Yacine - con quel viso da artista, da pittore fiammingo che ha qualcosa dentro di bello da regalare al mondo - è uno dei giocatori più amati sui social dai tifosi rossoneri, malgrado sino alla vigilia della quinta giornata di serie A, avesse giocato 134 minuti con la maglia del Diavolo (26 in tutto il 2023). Classe 2003, arrivato dal Bordeaux nell'estate di un anno fa (ma era stato preso già dodici mesi prima e lasciato un anno in prestito nel suo club), il talento francese ha avuto un impatto complesso con il calcio italiano. Sempre ai margini nelle partite ufficiali, malgrado nelle amichevoli (estive e in quelle autunnali durante la pausa per il Mondiale in Qatar) avesse rapito i cuori di tanti amanti del bel calcio.

Lui, la palla la accarezza, facendola girare di prima appena può. Ha visione di gioco. Cosa non comune, né banale. E' un dono di pochi, in un calcio sempre più fisico, vorticoso e muscolare. Dicono: "E' lento". Ma è proprio quel pallone che finisce ai suoi piedi a viaggiare spesso veloce o comunque con traiettori 'intelligenti'. Eppure la scorsa stagione, come si diceva, non ha giocato praticamente mai. Alcuni commentatori tecnici lo hanno bocciato, ma, a ben vedere, più per mancanza di evidenze che per prestazioni insufficienti. A dirla tutta, per fare un esempio, nel flashback nella sconfitta per 2-1 del Milan sul campo della Fiorentina a inizio marzo Adli giocò sette minuti (più recupero) e diede il là all'azione del gol rossonero (prodezza poi di Theo Hernandez) arrivato nei secondi finali. Ma tra un Charles De Ketelaere tanto atteso ma in versione aspettando Godot e un Brahim Diaz che dava garanzie (pur tra mille alti e bassi), Yacine si trovò chiuso.

Yacine Adli nelll'amichevole estiva tra Milan e Real Madrid (foto Lapresse)



Fino a quando in estate (quando le offerte per il ragazzo non mancavano: Salernitana, Empoli, Sassuolo sulle sue tracce in Italia, più i club esteri) Stefano Pioli, complice l'infortunio di Bennacer (in semifinale di Champions con l'Inter), lo ha inquadrato davanti alla difesa. Intuizione vincente? Probabilmente sì.

Adli, il paragone con Zidane di Paulo Sousa e quella via indicata da Pirlo al Milan

Adli, un numero 10 classico - pagonato in queste ore a Zinedine Zidane dal suo ex allenatore Paulo Sousa (“È un ragazzo splendido, un lavoratore. Tecnicamente straordinario, un creativo. Per la creatività e la qualità tecnica che ha ho detto che è il nuovo Zidane. Ha sicuramente bisogno di continuità e di migliorare in qualche aspetto”) - che cerca una nuova vita come regista. Possibile? Accadde nel Milan con Andrea Pirlo.

Se qualcuno storcesse il naso, parlasse di paragone calcisticamente blasfemo, ricordiamo che il fuoriclasse bresciano, prima di esplodere era un talento di classe pure ma reduce da un'avventura con la maglia dell'Inter in cui non aveva sfondato da trequartista. Tanto che i nerazzurri lo prestarono prima alla Reggina (28 presenze e 6 gol) e poi al Brescia per sei mesi (squadra da cui lo avevano comprato due anni e mezzo prima). E, proprio sul finir di stagione con la maglia delle Rondinelle, un campionissimo della panchina quale certamente è stato il compianto Carletto Mazzone, lo inquadrò come regista dalla difesa.

Pirlo fece bene, capì che quella poteva essere la sua strada e, quando nell'estate successiva passò al Milan (per Brincic più soldi, colpo di mercato firmato Adriano Galliani), fu il primo a chiedere a un altro grande Carletto del calcio italiano e Mondiale - Ancelotti - di essere inquadrato in quella posizione. Nacque così il Diavolo - quasi - invincibile nel mondo (due Champions con in mezzo una finale maledettamente persa a Instabul e una seminale contro il super Barcellona di Ronaldinho): Pirlo a ispirare la manovra dei vari Seedordf, Kakà, Rui Costa, Shevchenko e Inzaghi.

E qui torniamo a Yacine Adli. Sliding doors che hanno evidenti analogie: come il centrocampista dell'Italia campione del mondo 2006 ha piedi buoni, tecnica, cervello calcistico finissimo, personalità (mai mostrato tracce di paura nel farsi trovare col pallone tra i piedi anche quando scotta: basta vedere non solo Cagliari, ma pure le amichevoli giocate) e velocità di pensiero superiore alla media. Nella vittoria infrasettimanale qualcuno ha ricordato che poteva far meglio sul gol dei sardi: vero, ma la qualità del suo gioco è stata molto buona, la reazione emotiva all'incertezza dopo la rete dei padroni di casa ottima. E vogliamo mettere nel conto anche un paio di salvataggi importanti in situazioni a supporto della difesa? Voto 7 (e lode).

Yacine Adli (foto Lapresse)



Non parliamo poi dell'attaccamento che Yacine Adli ha mostrato alla maglia del Milan in questi 14 mesi rossoneri: sempre vicino ai compagni, pronto a incitarli nei momenti belli e brutti, anche quando una maglia non da titolare, ma anche solo da riserva che subentra a partita in corso per lui era un miraggio.

Adli come Pirlo? Il campo darà la sua sentenza e lui dovrà dimostrarsi all'altezza di tale investitura. Però i pressuposti tecnici sono reali.

E aggiungiamo una considerazione emotiva, romantica: se un giocatore merita di esplodere e consacrarsi con la maglia del Milan per dedizione e personalità mostrate, beh non ci sono dubbi: quello sarebbe Yacine Adli.