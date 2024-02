Adli, Darmian e... quante stelle di serie A al premio "Amico dei Bambini"

Adli, Darmian, Ausilio e... quante stelle di serie A al premio "Amico dei Bambini"

Oggi, mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 19:30 presso la Black Area della Galleria Lampo in via Valtellina 5 a Milano, in occasione della presentazione del 19° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi., assegnerà i premi 2023: "Amico dei Bambini…Un Esempio per loro".

Verranno premiati nelle rispettive categorie, tra gli altri

Giuseppe Sala (sindaco Milano)

Piero Ausilio (Direttore Sportivo FC Internazionale )

Andrea Colpani (giocatore AC Monza)

Davide Zappacosta (Atalanta BC)

Giorgio Scalvini (Atalanta BC)

Matteo Darmian (giocatore FC Internazionale)

Yacine Adli (giocatore AC Milan)

Giovanni Stringhini (Direttore Sportivo FC Enotria 1908)

Mattia Serafini (Direttore Sportivo FC Arzignano Valchiampo)

Fabian Valtolina (allenatore Under 15 Lega Nazionale Dilettanti)

Massimo Callegari (conduttore Pressing e telecronista SportMediaset)

Vincenzo Raiola (procuratore)

Max Sardella e Ylenia Frezza (conduttori Tikitok)

Nel corso dell’evento sarà illustrato lo scopo benefico del torneo, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto di Ai.Bi. “Casa Padre Mario”, la nuova comunità educativa per adolescenti intitolata alla memoria del Padre missionario in Brasile che, ormai 40 anni fa, ispirò la missione di accoglienza di Amici dei Bambini. La nuova comunità è un ambiente protetto, il più possibile familiare, che garantisce accoglienza, protezione, affetto e cura a un massimo di 9 adolescenti allontanati dalle famiglie di origine, con l’obiettivo di accompagnarli nel loro percorso di crescita. La struttura si aggiunge alle 17 che Amici dei Bambini ha già attive tra comunità educative, Case Famiglia e comunità mamma-bambino.

Tornando al torneo, sarà riservato alla categoria Esordienti 2011, si svolgerà dal 7 aprile al 9 giugno 2024 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 38 squadre professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano: AC Milan, FC Internazionale Milano, Atalanta BC, AC Monza, FC Torino e Genoa CFC.