Adli-Giroud-Theo mandano ko la Roma. Milan è davvero out per lo scudetto?

Roma ko 3-1 con Adli e Giroud e Theo, terza vittoria di fila per il Milan

Terza vittoria di fila per il Milan che supera 3-1 la Roma al 'Meazza' e rafforza la terza posizione in classifica. A decidere il posticipo domenicale della ventesima giornata sono i gol 'francesi' di Yacine Adli (migliore in campo, oltre alla rete lampi di classe, corsa e sacrificio) all'11', Olivier Giroud al 56' (sponda di testa di Kjaer pescato da un cross fantastico di Adli) e Theo Hernandez all'84' (bolide imprendibile sotto la traversa dopo essere stato pescato da assist di tacco strepitoso di Giroud). Inutile la rete di Paredes su rigore al 24' del secondo tempo. Terza sconfitta nelle ultime 5 partite per i capitolini che sprofondano al nono posto in classifica con 29 punti.

Milan-Roma, Pioli: "Scudetto? No, toglieteci da quella lotta"

In classifica i rossoneri salgono a quota 42, a -9 dalla capolista Inter e a +9 sulla Lazio quinta. Con un girone di ritorno appena iniziato il Milan è davvero fuori dalla corsa per lo scudetto? Stefano Pioli spiega: "Toglietici dalla lotta scudetto (sorride, ndr). Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Noi abbiamo un obiettivo chiaro: abbiamo fatto un discreto girone di andata, ora vogliamo fare un ottimo girone di ritorno. Non sarà facile, dobbiamo pedalare, ma pensiamo solo alla prossima partita, ad Udine non è mai stata facile per noi", le parole dell'allenatore rossonero a Dazn. "La classifica? Potevamo avere qualche punto in più. Paghiamo quelle quattro gare in cui abbiamo fatto solo due punti (tra fine ottobre e metà novembre: Juventus, Napoli, Lecce, Udinese, ndr), non giocando male. Ma non guardiamo al passato, guardiamo al presente e al futuro. Possiamo dire la nostra in campionato e in Europa League".

Milan, Pioli: "Adli sta vincendo la scommessa"

"Adli? Sono contento, è una sfida che sta vincendo. Ha accettato lui di cambiare ruolo, le ultime due partite sono state le sue migliori in stagione. Sta dimostrando di poter interpretare il ruolo con grande responsabilità”, le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli a Sky sul centrocampista francese autore di un grande gol e di una splendida prestazione contro la Roma.

Mercato Milan, Pioli: "Il club sa che ci sono delle esigenze. Sul budget..."

"Il club sa che ci sono delle esigenze e ci sta lavorando. Vedremo se riusciremo a cogliere qualche opportunità per coprire qualche buco che abbiamo per gli infortuni", spiega Stefano Pioli ai microfoni di Dazn sul mercato del Milan. I rossoneri, dopo aver acquistato Terracciano dal Verona (jolly che può giocare a mezzala o esterno) cercano un difensore centrale. Lilian Brassier del Brest è il nome più gettonato, anche se il club francese chiede 10-12 milioni per il 24enne. Piace molto anche Alessandro Bongiorno del Torino, ma la sensazione al momento è che Urbano Cairo voglia cercare di tenere il classe '99 sino al termine della stagione.

Milan, Pioli: "Cardinale ha confermato che il club sarà sempre ambizioso rispettando sempre il bilancio"

Il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale è sceso negli spogliatoi prima di Milan-Roma. "E' stata bella la sua presenza nello spogliatoio prima della partita. Ci ha sostenuto e stimolato, ha confermato che il club sarà sempre ambizioso, rispettando sempre il bilancio. Non parlo del budget per il mercato di gennaio perchè non ne sono a conoscenza", sottolinea Stefano Pioli a Dazn.

Milan-Roma. Adli sale in cattedra, Giroud e Theo Hernandez super

Dopo nemmeno un minuto la prima iniziativa è del Milan con una conclusione di Giroud in diagonale parata da Svilar. All'11' arriva il vantaggio rossonero. Bell'azione dei padroni di casa che circondano la Roma e la chiudono in area, passaggi corti e veloci, servizio per Adli che finta di calciare con il destro e poi di sinistro batte Svilar. Passata in vantaggio la squadra di Pioli prova a gestire la palla per rallentare il ritmo e fare uscire la Roma, con l'obiettivo di trovare maggiori spazi in profondità. Al 27' buona azione del Milan con Giroud che libera centralmente Pulisic, l'americano punta l'area e calcia dai 20 metri, Svilar para.

Alla mezz'ora altra chance per i padroni di casa, Hernandez va sul fondo prova a mettere una palla in mezzo, ne viene fuori un tiro cross che colpisce il palo e termina fuori dal lato opposto. Un minuto dopo la risposta della Roma in percussione centrale, Cristante per Celik in area di rigore, conclusione in diagonale e gran parata di Maignan. Passa qualche minuto e il Milan riparte in velocità con Leao e Hernandez, palla in mezzo, Giroud fa sponda per Pulisic anticipato al momento della battuta. Al 38' nuova occasione per il Milan che libera a sinistra Leao, il portoghese mette in mezzo un pallone morbido, ci arriva Pulisic ma il colpo di testa da buona posizione è impreciso. Al 40' si fa rivedere la Roma: Celik per Spinazzola, conclusione di prima intenzione con il destro, Maignan para in due tempi.

Parte forte il Milan nella ripresa, al 3' la prima opportunità è per Reijnders che calcia dalla distanza, palla oltre la traversa. All'11' della ripresa arriva il raddoppio rossonero con Giroud. Adli gestisce una palla sulla sinistra e mette in mezzo un cross morbido sul secondo palo per Kjaer che, a sua volta, fa sponda di testa per l'ex Chelsea che sempre di testa batte Svilar per la seconda volta.

Al 24' la Roma riapre la partita su calcio di rigore concesso per un fallo in area di Calabria su Pellegrini e trasformato da Paredes. Dopo aver trovato il gol la Roma attacca e prova a mettere in difficoltà un Milan che ha perso qualche certezza. Al 39' però i rossoneri trovano il terzo gol che in pratica chiude il match grazie a Hernandez. Il Milan va da destra verso sinistra, Giroud libera di tacco Theo che scaraventa un sinistro potentissimo alle spalle di Svilar. Al 45' padroni di casa vicini al quarto gol. Grande giocata di Musah, serpentina e conclusione e palla contro il palo. Sipario.