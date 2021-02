Agnelli-Conte, insulti e dito medio: il caos di Inter-Juventus e i video

Juventus-Inter di Coppa Italia va agli archivi tra polemiche e veleni. Le immagini di Andrea Agnelli che insulta qualcuno. Antonio Conte che a fine primo tempo mostra un dito medio (il tecnico dell'Inter sarebbe stato beccato per tutto l'incontro). Leonardo Bonucci che di fronte alle proteste dell'allenatore nerazzurro verso il direttore di gara Mariani (presunto contatto Lautaro-Bernardeschi: il Var ha chiarito che non era rigore), gli ha urlato contro: "Devi rispettare l'arbitro" (il mister salentino ha preferito non rispondere al difensore bianconero). "Se Antonio Conte esplode e fa un gestaccio poco elegante verso l'area bianconera è perché sarebbe stato provocato per tutta la sera, si dice sul fronte nerazzurro. Se Andrea Agnelli viene beccato dalle telecamere mentre esplode verbalmente insultando forse proprio Conte («cogl...» si legge chiaramente dalle immagini), è perché il tecnico avrebbe fatto un gestaccio inequivocabile rientrando verso gli spogliatoi, la tesi bianconera. Restano la tensione, in questo senso nessun vincitore e una bomba che prima o poi sarebbe dovuta esplodere", scrive il Corriere dello Sport.

JUVENTUS-INTER, AGNELLI, INSULTI A FINE PARTITA. LA VERSIONE DELLA JUVE

La Juventus elimina l'Inter dalla Coppa Italia (0-0 allo Stadium dopo il 2-1 bianconero a San Siro), ma a fine partita nasce un giallo. Le immagini della Rai inquadrano Andrea Agnelli in tribuna mentre rivolge alcuni insulti guardando verso il campo di gioco probabilmente nella direzione della panchina interista. La lite, secondo quanto riporta Sportmediaset "(così filtra dall'ambiente Juve) sarebbe iniziata a fine primo tempo quando lo stesso Conte, dopo aver già avuto un battibecco con Bonucci, avrebbe poi rivolto un gestaccio verso la tribuna, insultando i dirigenti bianconeri".

INTER, ANTONIO CONTE: BISOGNA ESSERE PIU' EDUCATI

"Fonti Juve parlano di un alterco in tribuna a fine partita? Dovrebbero dire la verità, il quarto uomo ha visto cosa è successo tutta la partita, dovrebbero essere più educati. Non c'è niente da dire, servirebbe più sportività e rispetto che chi lavora", ha detto Antonio Conte ai microfoni di Rai Sport a margine della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter a proposito di un presunto battibecco con il presidente bianconero Andrea Agnelli. "Non ho voglia né piacere nel commentare niente, penso che ci vuole sempre educazione", ha aggiunto l'allenatore nerazzurro in conferenza stampa.

Juventus, Pirlo: Lite Agnelli-Conte? Non ho visto, avevo altri pensieri

"La lite tra Agnelli e Conte? Non ho visto, sono entrato negli spogliatoi. Avevo altri pensieri", ha spiegato il tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.