Alcaraz attaccato da sciame d'api (video). Poi batte Zverev e ora ha Sinner

Carloz Alcaraz batte Zverev dopo l'invasione delle api a Indian Wells

Un'invasione di api durante il match dei quarti di finale a Indian Wells tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. All'improvviso uno sciame è entrato in campo e ha "attacca" il numero 2 del tennis mondiale costringendo il giudice di sedia all'interruzione immediata della partita. Arrivano i vigili del fuoco e con loro ecco Lance Davis, l'eroe del pomeriggio americano che senza alcun tipo di protezione si mette ad aspirare poco a poco le api.

Dopo poco meno di due ore i giocatori rientrano in campo e Alcaraz vince senza tanti problemi la sfida sulla carta impegnativa contro il tedesco Zverev (testa di serie numero 6 del seeding): 6-3 6-1 in un’ora e un quarto.

Indian Wells, sciame d'api durante il match Alcaraz-Zverev. Video





Carlos Alcaraz contro... le api a Indian Wells: "E' stato quasi divertente, ma non riuscivo a essere concentrato"

“È stato molto strano ciò che è successo ad inizio partita“ – ha raccontato Carlos Alcaraz nell’intervista a fine partita. “Siamo scappati subito dal campo, dalla TV guardavamo le immagini delle api: è stato quasi divertente. Sono riuscito a tornare concentrato dagli spogliatoi, anche se mentre mi scaldavo vedevo delle api che mi giravano intorno. Non riuscivo ad essere concentrato al 100%, ho provato a continuare e sono riuscito a lasciare da parte il pensiero delle api“

Alcaraz-Sinner, semifinale a Indian Wells e 'spareggio' per il numero 2 del ranking Atp

Ora è semifinale, la più attesa nel tabellone di Indian Wells: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner (che ha battuto Jiri Lehecka, numero 32 del ranking Atp: 6-3, 6-3 in un'ora e 24 minuti), in palio oltre all'accesso alla finale e al sogno di vincere il Master 1000 americano anche la seconda posizione mondiale alle spalle di Novak Djokovic, che nel frattempo ha annunciato il forfait nel torneo di Miami (dove comunque non aveva punti da difendere ed è certo di restare numero 1 del ranking Atp anche al termine dei due super tornei made in Usa). Alcaraz-Sinner a Indian Wells è la rivincita della semifinale di un anno fa che vide vincere lo spagnolo (7/6, 6/3) poi campione nel torneo, dopo aver superato Daniil Medvedev in finale (6/3, 6/2).

Alcaraz vs Sinner a Indian Wells, Medvedev sogna una finale con 'vendetta'

Proprio il russo è ancora in corsa nel master 1000: ha sconfitto Holger Rune ai quarti e ora affronta l'americano Tommy Paul. Il numero 4 del mondo moscova sogna la vittoria e la finale: contro Alcaraz per vendicare la sconfitta del 2023 a Indian Wells o contro Sinner che lo ha scontitto all'Australian Open 2024...