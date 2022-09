Alcaraz il re, ma la regina dello Us Open 2022 è Megan Lucky (foto e video)

Alcaraz e Megan Lucky: re e regina dello Us Open 2022

Carlos Alcaraz ha conquistato New York, lo Us Open 2022 (battendo in finale il norvegese Casper Ruud) e il primo posto nel ranking Atp di tennis a 19 anni e 4 mesi (più giovane nella storia a diventare numero 1 del mondo: a marzo Affari "profetizzato" questo record per quello che in Spagna è considerato l'erede di Rafa Nadal).

Megan Lucky regina dello Us Open 2022, lo Slam che apre l'era di Carlos Alcaraz

Ma se Carlos Alcaraz è the king, la regina dell'Open degli Stati Uniti è stata Megan Lucky. The Queen ha stabilito un record sugli spalti dello stadio: con 4 secondi e 33 centesimi ha eguagliato il record raggiunto l'anno scorso nel finire una pinta di birra tutto d'un fiato in diretta tv. «Mi siete mancati, ragazzi» ha detto Megan che assisteva ai match di tennis al fianco del suo ragazzo. Il tennista francese Benoit Paire l'ha invitata a ripetere la bevuta insieme l’anno prossimo. Al di là del record, Megan ha lasciato tutti senza fiato anche per la sua bellezza...