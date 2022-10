Allegri esonerato dalla Juventus? Agnelli dice no, ma c'è chi ci scommette

Allegri-Juventus esonero... in quota

Andrea Agnelli ha escluso l'esonero di Massimiliano Allegri. Le parole del presidente della Juventus dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa (che ha reso un miraggio la qualificazione agli ottavi visto che Psg e Benfica sono a +5 con due partite da giocare) sono state nette. E l'allenatore bianconero ha escluso le sue dimissioni. La panchina di Allegri dunque non pare in pericolo (per il momento: ma attenti alla pausa per il Mondiale). Però i bookmakers non ci credono troppo e puntano sul suo esonero: la quota di un addio alla Juve è in netta discesa rispetto a inizio stagione. Andiamo a vedere la situazione.

Allegri-Juventus, le quote dell'esonero

Matematicamente la Juventus è ancora in corsa per la qualificazione, ma dopo il ko con il Maccabi Haifa arriva la bocciatura definitiva per i biancoenri da parte dei bookmaker (e ci sarà da lottare con gli israeliani per passare almeno in Europa League). La serata da dimenticare in Champions League cancella la vittoria di una settimana fa e porta i bianconeri a una quota altissima nelle scommesse del passaggio turno: il miracolo vale ora 14 volte la posta su Planetwin365 - con un'impennata senza precedenti rispetto all'1,15 di inizio competizione - con il Psg che invece blinda il primo posto del gruppo H a 1,30, seguito dal Benfica a 3,25. Nel mirino è finito ovviamente Massimiliano Allegri, la cui permanenza in panchina è appesa a un filo: la quota per le dimissioni o per l'esonero del tecnico è infatti precipitata a 1,90 su Snai, l'offerta più bassa da inizio stagione (quando era a 10) e tagliata ulteriormente rispetto al 2,25 del post Monza in campionato.