Allegri esonerato dalla Juventus? Società scommesse puntano sul licenziamento

Allegri, le quote sull'esonero della Juventus

Le quote dell'esonero di Max Allegri sono in discesa: a inizio campionato l'addio della Juventus all'allenatore livornese era pagato 10 contro 1, ora sono scese a 5,50.

Il pareggio per 2-2 con la Salernitana (complice l'annullamento al 95° minuto del gol di Milik per il fuorigioco inesistente di Bonucci: al Var era mancata l'immagine di Candreva che lo teneva in gioco) e le sole due vittorie della Juventus in campionato (con quattro pareggi e nessuna sconfitta) pesano su questo clima di moderata sfiducia, senza contare le critiche di alcuni tifosi nei confronti del mister juventino per il gioco espresso dalla squadra bianconera.

Va però sottolineato che al momento un esonero di Allegri - legato alla Juve da un contratto sino al 30 giugno 2025 da 7 milioni a stagione - è decisamente improbabile visto che siamo solo a inizio stagione, la classifica di serie A non si può assolutamente definire preoccupante (Juventus a 10 punti, il trio di testa Milan-Napoli-Atalanta a quota 14).

Intanto, tornando su Juventus-Salernitana, il presidente della squadra campana Danilo Iervolino si è detto disposto a rigiocare il match. "Pronti a farlo", le sue parole.