Allegri futuro: "Ha avuto problemi con la mamma e 4 club rifiutati". I nomi

Allegri ha rifiutato Psg, Chelsea Arsenal e Atletico Madrid. Le parole di Galeone

Massimiliano Allegri è pronto al ritorno in panchina dopo i cinque anni alla Juventus e queste ultime due stagioni sabbatiche (nella scorsa era ancora sotto contratto con i bianconeri). Giovanni Galeone, grande amico di Allegri in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro dell'allenatore livornese: "Ha detto di no prima al Psg e al Chelsea, e dopo anche ad Arsenal e Atletico Madrid".

Galeone: "Allegri ha avuto problemi con la mamma. Ora rientrerà"

Galeone ha spiegato i motivi che hanno portato l'ex tecnico di Juve e Milan a fare queste scelte: "Ha avuto problemi con la mamma, ma ora rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo".

Sulle doti di Allegri, l'ex allenatore di Pescara, Udinese e Napoli ha sottolineato: "È vero che ha tanti collaboratori ma è un tecnico che riesce a gestire la squadra in un certo modo".