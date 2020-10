Amazon sfida Sky: accelera per i diritti tv in Italia della Champions. Rai out

Amazon sfida Sky: accelera per i diritti tv in Italia della Champions League

I diritti televisivi della UEFA Champions League per il ciclo 2021-2024 stanno per essere assegnati. Scade il tempo per presentare all’agenzia Team, che sta curando il processo per conto della UEFA e arrivano conferme su un'indiscrezione molto importante dei giorni scorsi: Amazon è scesa in campo per aggiudicarsi la trasmissione dei match della massima competizione calcistica europea per club. La sfida a Sky è lanciata. nell'ultimo triennio le sfide sono state trasmesse in esclusiva dalla pay tv controllata da Comcast, che aveva investito 900 milioni di euro in totale. Quindi era stato siglato un accordo con Rai per la prima stagione e con Mediaset per le rimanenti due (compresa quella in corso) per la trasmissione in chiaro di alcune paertite.

Amazon sfida Sky. Dazn e Mediaset in partita, Rai out

Anche Mediaset è in lizza per i diritti della nuova Champions League (mentre la Rai si è chiamata fuori e non ha presentato nessuna offerta) e attenzione anche a un'outsider di lusso: Dazn ci prova, dopo che nell'ultimo triennio ha trasmesso tre partite su dieci ogni giornata in serie A.

Quattro i pacchetti in gioco, tutti per prodotto e senza distinzione tra free e pay. Il Pacchetto A1 ha 16 partite e la scelta del miglior match del martedì, con gli highlights di tutti i match disputati al martedì. Il Pacchetto A2 ne mostra 17 partite, sempre in esclusiva su tutte le piattaforme, con la prima scelta del miglior match del mercoledì, la finale di Supercoppa e gli highlights dei match del martedì e del mercoledì. Il Pacchetto B ha 104 partite (tutte esclusa la finale) e gli highlights del martedì e del mercoledì. Il Pacchetto C permette la messa in onda solo della finale di Champions League, in esclusiva su tutte le piattaforme.