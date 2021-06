Ancelotti a un passo dal Real Madrid: niente Antonio Conte. Rumors

Ancelotti a un passo dal Real Madrid: niente Antonio Conte

Florentino Perez spiazza tutti: sarà Carlo Ancelotti (salvo nuovo clamorosi colpi di scena) e non Antonio Conte il nuovo allenatore del Real Madrid al posto di Zinedine Zidane.

L'attuale tecnico dell'Everton, secondo rumors provenienti dalla Spagna, sembra la prima scelta del club merengue dopo i due anni vissuti insieme tra il 2013 e il 2015, quando arrivo' anche una Champions League (non una qualsiasi, ma la Decima). I contatti sarebbero in corso da una settimana e l'ex allenatore di Milan e Juventus sarebbe felice di tornare a Madrid. Secondo "Marca", adesso e' lui il favorito, mentre "AS" lo mette al terzo posto dietro Pochettino e Raul, ma nettamente davanti a Conte le cui richieste avrebbero allontanato i dirigenti blancos.

Sotto contratto fino al 2024 con i Toffees, secondo la "SER" ANCELOTTI non avrebbe difficolta' a liberarsi tanto che il club di Liverpool starebbe gia' cercando un sostituto. Ancora "AS" riferisce che l'allenatore di Reggiolo avrebbe rifiutato un'offerta dell'Inter, ma non direbbe no al suo ritorno al Real Madrid.