André Silva segna più di Haaland: l'ex Milan è esploso in Bundesliga

André Silva segna più di Haaland: l'ex Milan vola con l'Eintracht Francoforte

Andrè Silva superstar: sedici gol (sei su rigore) in diciotto presenze (e anche due assist) con la maglia dell'Eintracht Francoforte che viaggia al quarto posto e sogna la qualificazione in Champions League: l'attaccante portoghese sta vivendo una stagione d'oro in Bundesliga (dopo che già lo scorso campionato era andato a segno 12 volte in 25 partite).

Il 25enne lusitano sta finalmente mettendo in mostra tutte le sue grandi doti dopo le esperienze con Milan (che lo pagò 40 milioni al Porto) e Siviglia in cui aveva mostrato solo a tratti la sua classe.

Addirittura è secondo nella classifica cannonieri del campionato tedesco: due reti più del bomber più ricercato del mercato, Haaland (che però ha giocato meno e ha la media di un gol a partita). Andrè Silva è secondo solo al grande Lewandowski (24 centri per il fuoriclasse del Bayern Monaco). Insomma, lo scambio che ha portato Rebic al Milan sembra essere stato vincente per tutti.