Juve, la moglie di Nedved scombina il matrimonio segreto di Andrea Agnelli

Andrea Agnelli, matrimonio segreto in Umbria con Deniz Akalin

Fiori d'arancio per Andrea Agnelli. L'ex presidente della Juventus si è sposato, in gran segreto, con la compagna storica Deniz Akalin. Il teatro del matrimonio, andato in scena lo scorso sabato, 29 aprile, è stato Lisciano Niccone, in provincia di Perugia. Dopo il riservatissimo "sì" nel municipio del piccolo comune umbro davanti al sindaco Gianluca Moscioni, Andrea e Deniz hanno continuato la festa in un esclusivo resort della zona, ovvero il Castello di Reschio che in passato ha ospitato tante star internazionali.

Solo quaranta gli invitati, tra cui la mamma dello sposo, Allegra Caracciolo, vedova del padre, Umberto. Ma c'erano anche molti nomi noti della Juventus e del calcio italiano come Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon e Pavel Nedved con la compagna Dara, che ha postato i video nelle sue Instagram Stories. Infatti, sebbene gli sposi abbiano fatto tutto con grande discrezione, sui social circola un breve filmato della cerimonia, che racconta in poche immagini tutta la gioia di Andrea e Deniz. La moglie di Nedved, insomma, ha scombinato il matrimonio segreto di Andrea Agnelli.

Per entrambi gli sposi, legati dal 2015 e genitori di due figlie, Livia Selin e Vera Lin, si è trattato del secondo matrimonio: lei è stata sposata con Francesco Calvo, già responsabile del marketing della Juventus, poi passato al Barcellona e adesso tornato alla Juventus, da cui ha avuto la figlia Mila. Anche lui ha altri due figli, Baya e Giacomo, avuti dall'ex moglie Emma Winter.