Andrea Iannone a tutto campo: le ex (Belen, Giulia de Lellis), Ballando con le Stelle e...

Andrea Iannone a Ballando con le Stelle 2021 con Lucrezia Lando

Andrea Iannone sarà una delle star a Ballando con le stelle 2021. L'ex pilota della MotoGp (13 vittorie e 35 podi nel Motomondiale) farà coppia con super ballerina Lucrezia Lando. Su quello che si vedrà, lui non ha dubbi: "Quello che sono veramente perché, questa volta, sarò io a raccontarmi".

Andrea Iannone a tutto campo: la squalifica in MotoGP, Belen e Giulia De Lellis

Aspettando il suo esordio nel talent dance show di Rai1, condotto da Milly Carlucci, il campione abruzzese si è confessato con Chi. Intanto ha parlato della squalifica che sta scontando: «Un lutto – le parole di Iannone - che resterà dentro per sempre, così come le gioie che porto con me. E’ stata una cosa inaspettata, che fa male, perché quando fai una cosa in cui credi fin da bambino, non puoi vederla sfumare da un giorno all’altro mentre hai ancora tanto da realizzare».

Andrea Iannone ha parlato anche delle sua celebri ex Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: «Sono solo due le donne famose, la maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belen. Con Giulia sono stati cinque, sei mesi. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, è come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere».