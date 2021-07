Andrea Santarelli scherma, vola in semifinale a Tokyo 2020

Quel 'siiii' quando ha piazzato la quindicesima stoccata, quella della vittoria, per Andrea Santarelli e' stato un urlo liberatorio. Lo spadista azzurro e' in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo dopo aver sconfitto il giapponese Masaru Yamada per 15 a 13. Per l'italiano un incontro difficile iniziato in salita: all'inizio della seconda ripresa era sotto per 3 a 7. Alle ore 19 locali (le 12 italiane), Santarelli affrontera' il forte ungherese Gergely Siklosi.