Anna Falchi al sole: bikini e lato B scudetto (le foto). E per la sua Lazio...

Anna Falchi, bikini e lato B da scudetto

Tempo di tintarella anche per Anna Falchi. "Un filo di sole sul corpo …. me lo concedo. Giusto per dire, sono stata in vacanza ehehhe! Altrimenti pensano che si aggiri un fantasma sull’isola", scrive la showgirl che si prende un po' di riposo e vacanza in vista della nuova stagione tv che la vedrà nuovamente alla guida dei Fatti Vostri con Tiberio Tmperi su Rai 2. La conduttrice cala un tris di foto in costume che raccolgono successo tra i suoi fans. "Non essistono i fantasmi intorno a un angelo", risponde prontamente uno dei suoi followers. Guarda la gallery

Anna Falchi e il calciomercato della Lazio: 'Vorrei Zielinski, spero che Immobile non se ne vada'

A settembre, anzi già dopo ferragosto, sarà tempo di tornare in campo per la Lazio, la squadra del cuore di Anna Falchi. I biancocelesti, reduci da un'ottima stagione che li ha visti qualificarsi in Champions League, avranno la trasferta a Lecce come esordio di serie A (il 20), poi prima all'Olimpico col Genoa (27 agosto) e trasferta sul campo del Napoli campione il 2 settembre. Intanto è tempo di calciomercato e la Falchi ha confessato sogni e speranze: "Anzitutto spero che Ciro Immobile non se ne vada. C’era così tanto entusiasmo dopo il secondo posto in campionato, adesso sostituito da una sincera preoccupazione. Mi piacerebbe se dal Napoli arrivasse Zielinski", le sue parole a Libero.

