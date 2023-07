Federica Nargi scollatura da fantascienza per lady Matri. "Ma sei umana?"

Federica Nargi scollatura da fantascienza per lady Matri

La bellezza mozzafiato e il fascino senza confini di Federica Nargi sono una certezza assoluta. I follower della compagna di Alessandro Matri non si perdono una foto (o video) della soubrette ed ex velina di Striscia la Notizia.

Le ultime foto da Formentera la vedono abbronzatissima con un vestitino colorato che mette in mostra una scollatura da... fantascienza. "Ma è umana", si chiede un follower (sono 4,2 milioni solo su Instagram) in estasi di fronte a cotanta bellezza.

Federica Nargi? Più bella di un'opera d'arte: "Non capisco se ti hanno dipinto o no?", sottolinea un altro fans. E non sono solo gli uomini ad apprezzare il suo fascino. "Da donna a donna..sei di una bellezza straordinaria", si legge tra i commenti. Lady Matri sempre pià star del web.

Federica Nargi (Instagram fede_nargi)



