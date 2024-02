Antonio Conte, chiamata dal Barcellona per l'ex mister di Inter e Juventus. Ma lui vuole la serie A

Antonio Conte resta al centro delle voci di mercato: l'allenatore salentino è pronto a tornare in panchina a partire dalla prossima stagione e sono molti i club accostati a lui.

Dalla Spagna arriva un'indiscrezione secondo cui il Barcellona avrebbe sondato la disponibilità ad allenare il club blaugrana (Xavi ha annunciato che chiuderà la sua esperienza in panchina il 30 giugno).

Ma, stando a quanto riporta fichajes.net l'ex allenatore di Inter e Juventus avrebbe risposto di no perché vuole tornare ad allenare in Serie A.

Sul fronte Barcellona si sono fatti tanti nomi per l'eredità di Xavi, da non sottovalutare la pista interna: Rafa Marquez, ex difensore blaugrana e della nazionale messicana, dall’estate del 2022 siede sulla panchina del Barça Atletic (la seconda squadra del club) e molti sono convinti che sia pronto per fare il grande salto (nei giorni scorsi i bookmakers lo davano per favorito). Si è parlato anche di Thiago Motta, ma il mister del Bologna potrebbe restare in serie A (Milan in prima fila, attenti alla Juventus se non si trova un accordo di rinnovo con Allegri, in scadenza nel 2025). Alcune indiscrezioni portano a piste portoghesi, Josè Mourinho o Sergio Conceição, al Barça: ipotesi al momento difficili. Dall'Inghilterra sono arrivate la voci su Roberto De Zerbi (contratto con il Brighton fino al 2026 e avvicinato anche al Liverpool che saluta Jurgen Kloop) e Mikel Arteta che sta facendo benissimo all'Arsenal (l'allievo di Guardiola è cresciuto nella cantera del Barcellona) e difficilmente lascerà i Gunners al termine del campionato. Complicato pensare al ritorno di Luis Enrique, amatissimo dai tifosi del Barcellona ma legato da un contratto con il Psg.

