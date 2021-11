Antonio Conte al Tottenham: Nuno Espirito Santo è stato esonerato

Antonio Conte al Tottenham: esonerato Nuno Espirito Santo

Il Tottenham e Antonio Conte (che era nel mirino anche del Manchester United) sono ormai promessi sposi. Gli Spurs hanno ufficializzato l'esonero del tecnico portoghese Nuno Espirito Santo dopo la dura sconfitta per 3-0 contro i Red Devils di Cristiano Ronaldo (gol e assist) in Premier League.

Il club londinese ha accelerato per ingaggiare Antonio Conte e portarlo al New White Hart Lane così da provare a rilanciare una stagione partita decisamente male (ottavo posto in classifica a 10 punti dal Chelsea capolista dopo 10 giornate con 5 sconfitte già incassate in campionato).

"So quanto Nuno e il suo staff tecnico volevano avere successo e mi dispiace che abbiamo dovuto prendere questa decisione. ''Nuno - ha commentato il dg del Tottenham Fabio Paratici - e' un vero gentiluomo e sara' sempre il benvenuto qui. Vorremmo ringraziare lui e il suo staff tecnico e augurare loro ogni bene per il futuro.''