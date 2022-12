L'Argentina è campione del mondo. Finale, vittoria sulla Francia ai rigori

Errori di Koman e Tchouameni per i Bleus e penalty decisivo di Montiel



L'Argentina è campione del mondo al termine di una delle finali più emozionanti di sempre, decisa ai rigori. L'Albiceleste si era portata sul 2-0 nel primo tempo grazie ai gol di Messi su rigore al 23' e Di Maria al 36', poi la rimonta firmata in 97 secondi da Mbappé, che accorcia dal dischetto all'80' e sigla il 2-2 all'81'. Ai supplementari l'Argentina rimette la testa avanti, con Messi ancora a segno al minuto 109, ma al 118' Mbappé fa tripletta su rigore per il 3-3.



Dal dischetto segnano ancora Messi e Mbappè, poi gli errori di Koman e Tchouameni per i Bleus fino al penalty decisivo di Montiel.