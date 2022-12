Argentina-Francia finale da ripetere? Colpo di scena, l'arbitro Marciniak "asfalta" i francesi

Argentina-Francia da ripetere? L'arbitro Marciniak sul gol mondiale di Messi

In Francia è stata indetta una petizione per ripetere Argentina-Francia: l'insurrezione transalpina contro l'esito della finale dei Mondiali del Qatar e contro l'operato dell'arbitro è cavalcata dai media (l'Equipè ha dato 2 in pagella al suo rendimento della sfida che ha visto la Seleccion di Messi prevalere sui blues di Mbappè). Ma è proprio il direttore di gara, il cui rendimento in campo è stato complessivamente apprezzato al di fuori dei... confini francesi, a prendere la parola e rispondere. Marciniak ha parlato dell'"invasione di campo" nel momento in cui Messi stava segnando il gol del 3-2: "In che modo questa situazione avrebbe influenzato il gioco? E qual è stato l'impatto dei calciatori che si sono alzati e sono saltati in campo? Qui si sta cercando un appiglio ad ogni costo e questo non è un atteggiamento serio. La verità è che ci sono giornali seri ed altri che cercano lo scandalo ad ogni costo. Molti arbitri francesi mi hanno scritto congratulandosi per il mio arbitraggio".

Argentina-Francia da ripetere la finale dei Mondiali? L'arbitro Marciniak: "Gol Messi irregolare? Come Mbappé..."

L'arbitro Marciniak poi prende in contropiede i francesi, mostrando il suo cellulare con un'immagine inedita di Argentina-Francia: "I francesi non hanno menzionato la foto in cui si vede che ci sono sette giocatori in campo quando Kylian Mbappé ha segnato. Dovevo annullare anche quel gol? Lo stesso è accaduto sull'ultima occasione della partita, quella della parata di Emiliano Martinez su Randal Kolo Muani... Mbappé? Uno sportivo vero. Alla fine di tutto è venuto ad abbracciarmi. È stato un gesto bello e inaspettato. Era molto dispiaciuto: io gli ho detto: 'Sei un giocatore eccezionale, hai già vinto un Mondiale 4 anni fa e vedrai che ne vincerai degli altri'".