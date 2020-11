Asl e convocazioni, Marotta (Inter): "Se è così boicottiamo le nazionali"

Beppe Marotta torna sulle Asl che hanno bloccato le convocazioni in nazionale dei calciatori di Roma, Lazio e Fiorentina. E lancia un nuovo affondo: "Se davanti a un caso di positività questa è la gestione complessiva della situazione, allora dico 'boicottiamo le nazionali' - ha detto alla Gazzetta - Sì, lo dico sul serio. Qui ne va della credibilità del sistema". L'amministratore delegato dell'Inter lancia un nuovo appello al governo: "Il calcio deve andare avanti, fa comodo a tutti. E allora il Governo ci dia una mano. E fissi regole certe. Se dovesse servire un momento di stop, propongo di fermarci tutti per 15 giorni, fissare un regolamento chiaro e uguale per tutti, e poi si riparta. Questa è una brutta figura per tutto il calcio italiano".

Marotta sulle Asl: "Alterata regolarità competizioni. Intervenga Spadafora"

Le Asl di competenza hanno bloccato le partenze di 7 giocatori della Roma, 8 della Lazio e 13 della Fiorentina per le nazionali a causa delle positività di Dzeko, Callejon, Immobile, Leiva e Strakosha (Lazio).

"C'è un forte rammarico, invoco l'intervento del ministero dello sport. Questa situazione è iniqua, porta a un'alterazione della regolarità delle competizioni", ha spiegato l'amministratore dell'Inter, Beppe Marotta all'Ansa chiedendo che della cosa se ne occupi Spadafora.

Una situazione che ferma i giocatori di alcune squadre, mentre quelli di altre possono partire. "È assurdo che le Asl si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze - ha aggiunto Beppe Marotta che chiede uniformità - Fermo restando che ci sono i protocolli rigidi e che giustamente tutti dobbiamo rispettarli, c'è la zona d'ombra nella mancanza di centralità di questa gestione: e ogni Asl diventa centrale nella gestione dei club. Diventa ancor più di rilievo il mio allarme di qualche giorno fa, con la richiesta di ridurre gli impegni delle nazionali".