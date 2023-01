Astrid, la tifosa del Chelsea in gol su Onlyfans: foto da... ko tecnico!

Astrid Wett, la tifosa del Chelsea stende tutti su Onlyfans: foto mozzafiato

Astrid Wett in Inghilterra è famosissima per il suo cuore "Blues": la modella e influencer inglese (dai 350mila follower di Instagram agli oltre 700mila di TikTok) infatti è una grande tifosa del Chelsea (spesso la si vede allo Stamford Bridge a seguire i match di Premier League).

Ed è star di Onlyfans. Astrid, sul social a pagamento spopola e guadagna davvero bene.

Al punto che ha rivelato che con i soldi guadagnati "mi sono comprata una Tesla nuova di zecca; una casa con tre camere da letto e tre bagni; molti mobili di design; un viaggio alle Bahamas; uno studio di registrazione; un viaggio a Disneyland Paris; una console per DJ; un viaggio in Qatar per la Coppa del Mondo", ha rivelato la Wett.

Astrid Wett, tifosa del Chelsea e campionessa di pugilato

Astrid Wett però è anche una campionessa di boxe: a metà ottobre ha sconfitto Keeley Colbran nel giorno del suo debutto sul ring ("Speravo almeno in un altro round. Chiunque voglia sfidarmi, io sono qui") e prevede di tornare presto a combattere.





