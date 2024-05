Atalanta-Bayer Leverkusen dove vederla in tv Sky, DAZN, Rai o TV8? Le quote dei bookmaker

Atalanta-Bayer Leverkusen dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Bayer Leverkusen, appuntamento con la storia per la Dea di Gasperini mercoledì 22 maggio 2024 all'Aviva Stadium di Dublino (calcio d'inizio alle ore 21.00). Messa alla spalle la delusione nella finale di Coppa Italia e la gioia per la conquista del pass Champions nella prossima stagione, è il momento dell'assalto all'Europa League. A differenza del match perso con i bianconeri, la squadra orobica potrà schierare la sua punta di diamante, Gianluca Scamacca (era squalificato in Coppa Italia), autore di 18 gol quest'anno (11 in campionato e 6 nelle 10 presenze europee), al fianco di Charles De Ketelaere (per l'ex Milan 14 reti complessive di cui 10 in serie A), con Lookman verso la panchina iniziale.

Atalanta-Bayer Leverkusen dove vederla: guida veloce per seguire la finale di Europa League in tv e streaming.

Atalanta-Bayer Leverkusen dove vederla in tv

Atalanta-Bayer Leverkusen verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai1. Match anche in pay su Sky nei canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

Atalanta-Bayer Leverkusen dove vederla in streaming

Atalanta-Bayer Leverkusen verrà trasmessa in diretta streaming in chiaro su Rai Play. La finale di Europa League si potrà vedere anche su Sky Go e DAZN scaricando le rispettive app su dispositivi mobili o collegnadosi ai siti ufficiali.

Atalanta-Bayer Leverkusen telecronisti tv e streaming

Atalanta-Bayer Leverkusen verrà raccontata su Rai 1 dalla telecronaca di Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro, Sky schiera Andrea Marinozzi con Beppe Bergomi, mentre Dazn punta su Ricky Buscaglia e Dario Marcolin

Atalanta-Bayer Leverkusen probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Adli, Wirtz. All. Xabi Alonso

Atalanta-Bayer Leverkusen, le quote dei bookmakers

Le quote di Atalanta - Bayer Leverkusen? I bookmakers sono abbastanza concordi sul fatto che la squadra tedesca campione di Bundesliga (e imbattuta da tutta la stagione..) sia favorita. Mediamente da Snai a William Hill passando per Lottomatica siamo attorno a 1,8 contro 1 (ossia punti 1 euro e vinci circa 80 centesimi), il pareggio che porta supplementari e rigori vale attorno ai 3,6-3,7, mentre la vittoria dell'Atalanta viene pagata oltre volte la giocata iniziale (4,2/4,3). Insomma, la dea di Gasperini è chiamata alla doppia impresa: battere il Bayer Levekusen smentendo i broker.