Atalanta e Inter, le combinazioni per passare agli ottavi di Champions League

La qualificazione agli ottavi di Champions League per Inter e Atalanta si gioca negli ultimi novanta minuti del girone. Con uina differenza: la squadra di Gasperini è certa di passare in Europa League nella peggiore delle ipotesi, mentre quella di Antonio Conte potrebbe anche uscire completamente dalle competizioni continentali. Vediamo la situazione dei gironi di Inter e Atalanta.

Atalanta, serve un pari con l'Ajax per gli ottavi di Champions League

L'Atalanta nell'ultimo turno sarà di scena all'Amsterdam Arena sul campo dell'Ajax. La Dea è a quota 8 punti contro i 7 dei lancieri e dunque ha due risultati su tre. Basta un pareggio per passare agli ottavi di Champions. Nessuna chance di vincere il girone, già del Liverpool di Klopp (a 12 punti). Il Midtjylland è già eliminato.

Inter, battere lo Shaktar (senza un pareggio Real Madrid-Borussia) per gli ottavi di Champions League

L'Inter dopo la vittoria sul campo Borussia Monchengladbach continua a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. I tedeschi guidano il girone con 8 punti e vanno agli ottavi se vincono o pareggiano contro il Real Madrid (a quota 7). I blancos se vincono sono sicuri di passare: va bene anche un pareggio se l'Inter batte lo Shakthar (a 7 e con i confronti diretti a favore contro Modric e compagni). La squadra di Antonio Conte (5 punti) deve fare i 3 punti e sperare che Real-Borussia non finisca pari. In quel caso passerebbe ai sedicesimi di Europa League. Un pari non serve a niente a Lukaku a soci.

CHAMPIONS LEAGUE SQUADRE QUALIFICATE

Gruppo A: Bayern Monaco (primo classificato nel girone)

Gruppo C: Manchester City, Porto

Gruppo D: Liverpool (primo classificato nel girone)

Gruppo E: Chelsea, Siviglia

Gruppo G: Barcellona, Juventus