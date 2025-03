Atalanta, i numeri di Gasperini alla guida della Dea

Gian Piero Gasperini e l'Atalanta: una storia d'amore iniziata nove anni fa. La prima di Gasp alla guida della Dea è datata 13 agosto 2026: vittoria per 3-0 alla Cremonese nel terzo turno di Coppa Italia. Poi, tanti successi e soddisfazioni, il club orobico ha vissuto i momenti più esaltanti della sua storia con il tecnico nato a Grugliasco (nella provincia di Torino) alla sua guida.

In totale 430 panchine con 223 vittorie, 100 pareggi e solo 107 sconfitte con 840 gol segnati e 508 subiti. In punti? Sono 769 con una media di 1,79. Un bilancio da grande squadra quale è diventata l'Atalanta in queste stagioni.

I piazzamenti in campionato? Per quattro volte al terzo posto, due al quarto, una al quinto, oltre a un settimo e un ottavo piazzamento in serie A. Le due annate da record nel 19/20 e 20/21 con 78 punti e la 'medaglia di bronzo' virtuale in entrambi i casi.

Inutile dire che il momento leggendario è stata la vittoria dell'Europa League 2023/24, battendo 3-0 il Bayer Leverusen (con tripletta di Ademola Lookman).

Tre le finali di Coppa Italia, senza riuscire ad alzare il trofeo: nel 2019 fu 2-0 per la Lazio, nel 2021 sconfitta per 2-1 contro la Juventus, poi ancora i bianconeri nel 2024 vinsero per 1-0.

E ko anche in Supercoppa Europea contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti: 2-0 nell'agosto 2024 a Varsavia.