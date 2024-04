Atalanta leggendaria: 3-0 al Liverpool. Gasperini: "Risultato straordinario"

Europa League, Liverpool-Atalanta 0-3, la Dea sbanca l'Anfield

Grande impresa dell'Atalanta, che sbanca Anfield nel quarto di finale di andata dell'Europa League, a Liverpool finisce 0-3. Al terzo minuto gigantesca occasione per i bergamaschi ma Pasalic non riesce a concludere in rete da pochi passi perché il suo tiro viene deviato col volto da Kelleher. Partita vivace nel primo quarto d'ora, con le due squadre che giocano a viso aperto. Al 16' Nunez grazia Musso: liberato davanti al portiere nerazzurro, sbaglia il colpo sotto e la palla esce sul fondo. Dieci minuti più tardi Liverpool vicinissimo al gol, con lo splendido sinistro a giro di Harvey Elliott che colpisce la traversa e il palo ma non entra in porta.

Atalanta in vantaggio al 38', con Scamacca che da centro area capitalizza nel migliore dei modi un cross basso dalla destra di Zappacosta sorprendendo il portiere dei Reds. La Dea potrebbe raddoppiare all'ultimo respiro del primo tempo ma Koopmeiners, solo davanti a Kelleher, non riesce superare l'estremo difensore avversario, che sventa la minaccia uscendo alla disperata.

Nella ripresa Liverpool all'attacco, con il neo entrato Salah che impegna Musso di sinistro al 54'. Un minuto più tardi altra chance per Nunez, che manda alto. Al 60' i bergamaschi raddoppiano, ancora con Scamacca, sinistro di controbalzo su assist dalla destra di De Ketelaere. Al 65' i nerazzurri potrebbero fare il tris ma Koopmeiners non è preciso col sinistro da ottima posizione. Il Liverpool non ci sta, al 69' trova anche la rete con Salah ma il guardalinee segnala una posizione di fuorigioco. L'Atalanta non si fa intimorire ed anzi riparte di slancio trovando il terzo gol all'83' con Pasalic, tap-in dopo una respinta del portiere di casa su Ederson, smarcato da Scamacca. I Reds provano a rendere meno netto il passivo ma il risultato non cambia più e l'Atalanta festeggia una notte da ricordare.

Atalanta, Gasperini: "Risultato straordinario ed eclatante. A Bergamo dovremo ripeterci"

"È un risultato straordinario ed eclatante, per la storia dell'Atalanta, per la società e per tutti i tifosi venuti qui a Liverpool - ha commentato il tecnico della Dea Gasperini dopo la fantastica vittoria per 3-0 dell'Atalanta all'Anfield Road -. È uno di quei risultati che rimangono, è una grande vittoria. Abbiamo giocato in uno stadio storico, famoso in tutta Europa. Qualche anno fa non c'era il pubblico, questa sera ha tutto un altro sapore. È bellissimo vedere quanta soddisfazione ed entusiasmo c'era nella gente che ci ha seguito". Su Scamacca: "Sta facendo un percorso di crescita importante per ambire a diventare un giocatore di altissimo livello. Vale anche per De Ketelaere. Per lui la partita di stasera deve essere una grande iniezione di fiducia. Per la prima volta è stato in partita per 90 minuti".

AI microfoni di Sky Sport Gasperini spiega la ragione per cui ha fatto un solo cambio (Miranchuk per De Ketelaere). "Non volevo toccare niente, avevo paura a toccare qualcosa, i ragazzi stavano ancora bene. Non c'era bisogno di cambiare niente. Coraggio e attenzione nell'aggressione, siamo stati precisi e poche volte siamo stati infilati. Il Liverpool se può giocare costantemente all'attacco ti fa gol".

L'Atalanta vede il traguardo della semifinale di Europa League, ma tra sette giorni sarà vietato distrarsi. "Stasera siamo molto felici, abbiamo messo una buona ipoteca, ma il Liverpool è squadra straordinaria che può segnare gol in poco tempo. Abbiamo creato molto, non so se riusciremo a ripetere questa partita ma dovremo. Tra 7 giorni dobbiamo ripeterci", conclude l'allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini.