Atalanta, Papu Gomez si sfoga: "Quando andrò via saprete tutto..."

"Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perche' non ho nessun modo di difendermi o di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andro' si sapra' la verita' di tutto". Alejandro Gomez rompe il silenzio con una story su Instagram. Il Papu non aveva giocato nel match vinto 3-0 dalla Dea la Fiorentina.

Papu Gomez (Storia Instagram)



Rottura con l'allanetore dell'Atalanta, Gasperini, che al termine del match aveva spiegato: "Ha giocato quasi tutte le partite, oggi c’era la necessità di cambiare qualcosa. Siamo stati produttivi nel gioco. Scelta forte? Gomez per noi è stato il giocatore più importante negli ultimi 5 anni. Le scelte forti le fa la società progettando il futuro. Tra società e allenatore deve esserci sintonia. Alla base deve esserci sempre la fiducia e la disponibilità. Non so come si supererà quello che è accaduto tra me e il Papu, ma Gomez è un grandissimo giocatore. Ilicic non è coinvolto in questa situazione".