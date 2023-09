Atalanta-Rakow dove vederla tv e streaming: Sky, Dazn, TV8 o... Formazioni

L'Atalanta all'esordio in Europa League, arriva il Racow (foto Lapresse)

Atalanta-Rakow dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta debutta in Europa League ospitando il Rakow nel gruppo D che vede come rivali anche Sporting e Sturm Graz. La Dea di Gasperini è reduce dalla sconfitta di campionato sul campo della Fiorentina (3-2), secondo ko stagionale dopo quello di Frosinone (2-1) contro la doppia vittoria con Sassuolo (0-2) e Monza (3-2).

La squadra campione di Polonia arriva a Bergamo dopo un'estate passata sognando la Champions League (eliminazione ai preliminari contro il Copenaghen). Atalanta-Rakow dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire De Ketelaere e compagni nella partita di Europa League.

Atalanta-Rakow dove vederla in tv

Atalanta-Rakow sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e in pay sui canali Sky giovedì 21 settembre alle ore 21.

Atalanta-Rakow dove vederla in streaming

Atalanta-Rakow si potrà vedere anche in diretta streaming, free su TV8, oppure su Dazn, SkyGo e Now sempre il 21 settembre alle 21.

Atalanta-Rakow telecronisti Sky-TV8 e Danz

La sfida di Europa League tra Atalanta e Rakow su DAZN vedrà la telecronaca di Stefano Borghi, mentre il telecronista Sky è Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Atalanta-Rakow probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

RAKOW (4-3-3): Kovacevic; Racovitan, Kovacevic, Rundic, Tudor; Papanikolau, Kochergin, Plavsic; Nowak, Piasecki, Cebula. All. Szwarga.