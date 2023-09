Milan-Newcastle: Leao fa e disfa (pagelle). Ansia Maignan. E Loftus-Cheek...

Leao fa e disfa. Rafa giornata nera in Milan-Newcastle

Il numero 10 portoghese durante Milan-Newcastle ha fatto e disfatto. Il simbolo di una partita in cui gli è mancato il classico centesimo per fare un milione è quel gol sbagliato al 33° minuto: dopo aver seminato il panico nell'area dei bianconeri inglese, saltato difensori come birilli, al momento di calciare in porta ha cercato un improbabile colpo di tacco. Poteva essere la rete dell'anno, ma, sfortunatamente per Rafael Leao (e per il Milan), il portoghese non trova il pallone strozzando in gola l'urlo del gol ai tifosi rossoneri. Un errore che pesa: avrebbe sbloccato una partita dominata dalla squadra di Stefano Pioli, aprendo probabilmente la strada una vittoria poi mai arrivata. Invece nulla. Un punto, la sensazione di aver reagito alla grande come gruppo dopo la cinquina subita nel derby con l'Inter, però anche la sensazione di un'occasione persa in un girone di Champions in cui sarebbe vietato far regali viste le avversarie (Psg e Borussia Dortumund oltre al Newcastle). Guardando il bicchiere mezzo pieno, la partita di San Siro dimostra che questo Milan può legittimamente giocarsela con tutti in Europa e puntare agli ottavi di finale. Il voto a Rafa Leao però è un 5. E un 5,5 va al suo partner d'attacco Olivier Giroud: il francese ha un paio di occasioni gol nel primo tempo, ma la palla non entra. Nella ripresa non riesce a vedere la luce nelle maglie della difesa Magpies.

Maignan infortunio, ansia Milan

Mike Maignan torna a far preoccupare tutti. Un anno fa il calvario al polpaccio, tra infortunio e ricaduta che tennero fuori il portiere del Milan per diversi mesi. Quando a 10 minuti dalla fine di un match tranquillo (chiamato in causa giusto un paio di uscite i pugni, voto 6) si è seduto sul prato di San Siro e ha chiesto la sostituzione, un brivido è corso sulla schiena di chi ama i colori rossoneri. "Ha sentito qualcosina, lui dice poco e mi fido di lui", ha detto Stefano Pioli a fine gara. Aspettando gli esami strumentali, la speranza di tutto il mondo Milan è che Magic Mike abbia ragione e il suo ritorno in campo avvenga a brevissimo. Intanto va registrato che nel finale al suo posto è entrato Sportiello: l'ex Atalanta gioca 10 minuti e negli istanti di recupero si fa trovare pronto sul sul destro potente di Longstaff. Voto 6.

Maignan esce, entra Sportiello nel finale di Milan-Newcastle (foto Lapresse)



Milan, Tomori is back e Thiaw sorride

Una partita saltata per squalifica (il doppio giallo contro la Roma) e tanti lo hanno rimpianto vedendo la difesa del Milan cadere nel derby sotto i colpi dell'Inter: la sua velocità e la capacità di giocare d'anticipo dell'inglese sarebbero state preziose contro lo scatenato duo nerazzurro, Thuram-Lautaro. Il Newcastle dà oggettivamente meno grattacapi alla retroguardia di Pioli rispetto ai ragazzi di Simone Inzaghi, ma certamente la prestazione di Fik regala sicurezze a tutto il reparto. Voto 7. E al suo fianco, Malik Thaw (foto 6) ritrova le sicurezze che aveva smarrito sabato nel derby.

Loftus-Cheek, signore del centrocampo del Milan

Un'altra prova concreta, a ritmi alti quella di Ruben Loftus-Cheek. Voto 7. Anche col Newcastle l'ex Chelsea è uno dei migliori in campo (e nel derby era stato tra i pochi a salvarsi nel sabato nero del Milan). Spaventa tutti quando esce per infortunio nel finale. Ma Stefano Pioli rassicura: "Solo un affatticamente, un crampo". Luci e ombre nella prova di Krunic (voto 5,5): ordinato e preciso nel tenere la posizione, però, soprattutto nel secondo tempo, si sperava arrivasse qualche giocata di qualità - che velocicizzasse la manovra - al centrocampista bosniaco, mentre Pobega si guadagna la sufficienza piena (voto 6 dà fisicità al Diavolo) e la mezz'ora finale di Reijnders illude appena entra (una bella giocata conclusa però con tiro non irresistibile), ma poi non accende il Milan: voto 5,5.

Ruben Loftus Cheek (foto Lapresse)



Chukwueze, primi segnali all'esordio da titolare con il Milan

Prima da titolare per il Leao di destra (o Robben nigeriano): Chukwueze è protagonista di qualche discreta iniziativa che mette in ansia la difesa del Newcastle, una palla gol di testa che non riesce a tenere bassa (non era facile) e in precedenza un'altra che viene respinta da Pope. Segnali interessanti da un giocatore che può dare tanta imprevedibilità alla manovra del Milan. Voto 6. Poi nell'ultima mezz'ora viene sostituito da Pulisic, ma Capitan America non riesce a dare quel quid in più nel finale di match. Voto 5,5.

Milan-Newcastle tabellino

MILAN (4-3-3): Maignan (dal 81’ Sportiello); Calabria (dal 46’ Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek (dal 72’ musah), Krunić, Pobega (dal 61’ Reijnders); Chukwueze (dal 61’ Pulisic), Giroud, Leão. A disp.: Mirante; Bartesaghi, Kjær; Adli; Jović, Okafor. All.: Pioli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Tonali (72’ Anderson); Murphy (dal 63’ Wilson), Isak (90’ Barnes), Gordon (dal 63’ Almiron). A disp. Karius, Harris, Dummett, Lascellles, Targett, Hall, Livramento, Miley. All. Howe.

Arbitro: Sanchez (Spa)

Ammoniti: Calabria (M), Schar (N), Musah (M), Giroud (M)